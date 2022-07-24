Ferrari, Leclerc'in gaz pedalıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Ferrari, Charles Leclerc'in Formula 1 Fransa Grand Prix'sindeki kazasının gaz pedalından kaynaklandığı yönündeki iddiaları reddetti ve Monakolu pilotun sözlerine açıklık getirdi.
Monakolu sürücü, yarışın ilk bölümünde şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'in baskısına direnmesinin ardından Paul Ricard'daki yarışı lider götürüyordu.
Ancak Verstappen'in erkenden pite girmesinden kısa bir süre sonra Leclerc, 11. virajda spin attı ve yarışa veda etti.
Temasın ardından bariyerlere takılan Leclerc, o esnada takım telsizinden pedalla ilgili bir problem olduğunu dile getirdi.
Avusturya GP'nin son bölümünde de gaz pedalına atıfta bulunan ve neredeyse galibiyeti kaybetmek üzere olan Leclerc'in bu sözleri, aslında Monakolu pilotun gaz pedalı sorunuyla kaza yaptığı teorilerine yol açtı.
Yarıştan sonra Leclerc, kazanın kendi hatası olduğunu doğrularken, Ferrari takım patronu Mattia Binotto da aynı sözleri sarf etti ve gaz pedalıyla ilgili problemin, bariyerlerden çıkmaya çalışırken yaşandığını dile getirdi.
Binotto, “Öncelikle gaz pedalıyla ilgili herhangi bir sorun yoktu, yani yaşananların Avusturya ile ilgisi yoktu."
"Bu, Charles'ın hatasından kaynaklanan bir şeydi fakat böyle şeyler olabiliyor. Bence bu onun bir pilot, harika bir pilot olarak ne kadar iyi olduğu gerçeğine gölge düşürmüyor. Fakat saf bir hataydı."
"Takım radyosundan duyduğunuz şey, geri vitesle bariyerlerden çıkmaya çalıştığı anla ilgiliydi. Bariyerlerden çıkmak istedi, ancak motor torkunun olması gerektiği gibi tepki vermediğini hissetti. Sorun yoktu sadece o şekilde çalışıyordu." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari, is given a ride back to the pits after crashing out from the lead
Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images
Binotto, Avusturya'daki gaz pedalı sorunlarını da küçük bir değişiklikle tamamen ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.
"Normalde neler olup bittiğiyle ilgili ayrıntılara pek girmeyiz ancak Avusturya'da olanlar çok basitti."
“Hafifçe sıkışmış bir parça vardı. Bundan daha fazlası değildi. Gelecek aynı şeyin tekrarlanmasından kaçınmak için şimdiden bazı önlemler aldık.”
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