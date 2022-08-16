Ferrari, Leclerc'in "değişmesini" istemiyor
Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, Charles Leclerc'in bu sezon yaşadıklarına rağmen değişmesi gerektiğine inanmıyor.
Sezona harika bir başlangıç yapan Leclerc, ilk üç yarışın ardından sürücüler şampiyonasında 34 puanlık bir fark yakalamıştı.
Ferrari pilotu, daha sonra dayanıklılık sorunları, strateji hataları ve kendi tarafında yaptığı hatalar nedeniyle çok fazla puan kaybetti.
Şu anda lider Max Verstappen'in 80 puan gerisinde ve kalan tüm yarışları kazanmak, şampiyonluğu için yeterli olmuyor. Bir bakıma Verstappen'in sorun yaşamasına ihtiyacı var.
Ferrari takımının sportif direktörü Laurent Mekies, bu yıl Imola ve Fransa GP'de yaptığı hatalar nedeniyle zaman zaman eleştirilen Leclerc'in değişmesine gerek olmadığını düşünüyor.
FormulaPassion'a konuşan Mekies, ”Leclerc bu yıl inanılmaz bir hıza sahip olduğunu gösterdi, ki bu açıdan değişmesi gereken hiçbir şey yok."
"Sınıra yakınlık ve ne kadar zorlaması gerektiği konusunda onunla konuşmamız ihtiyacı yok. O, bu işin ustası ve hatalar da tıpkı bizim yaptığımız gibi olabilir."
"Tek bir hataya değil, yaptığı hatadan ziyade çoğu zaman olağanüstü performans gösteren Charles'ın, ortaya koyduğu inanılmaz performansın yüzdesine bakmalıyız."
"Yani hiçbir şeyin değişmesini istemiyoruz.” dedi.
Leclerc bu yıl yedi pole pozisyonu almasına rağmen bunların sadece üçünü galibiyete dönüştürebildi ve toplamda beş podyum yakaladı.
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