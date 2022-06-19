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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Ferrari, Leclerc'in beşinci sıraya kadar yükselmesini bekliyor

Ferrari'den Laurent Mekies, yarışa son çizgiden başlayacak Charles Leclerc'in beşinci sıraya kadar yükselebileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, Leclerc'in beşinci sıraya kadar yükselmesini bekliyor
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Charles Leclerc, İspanya ve Bakü'de yaşadığı sorunların ardından güç ünitesi konusunda sınıra gelmişti ve Ferrari, Montreal'de geçişin kolay olacağını düşünerek Monakolu pilotu yeni güç ünitesine geçirdi.

Bundan ötürü yarışa 19. sıradan başlayacak olan Leclerc, gridin birbirine çok yakın göründüğü hafta sonunu mümkün olan en yüksek sonucu almak için iyi pist üstünde geçişler yapmak zorunda kalacak.

Fernando Alonso, Leclerc'in gerilerden başlamasına rağmen ilk dörde girmesini beklerken, Laurent Mekies'e göre ilk beş gerçekçi bir hedef.

Sözlerine Leclerc'in neden güç ünitesi değiştirdiğini söyleyerek başlayan Mekies, "Bakü'den sonra motor sorununa tepki verecek yeterli zamanımız olmadığı için dördüncü güç ünitesini geçme kararı aldık."

"Aynı zamanda, bu pistte geçiş yapmanın kolay olacağını düşünüyoruz. Fakat bunu sadece yarışta görebileceğiz."

"Bence Charles beşinci sıraya kadar çıkabilir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mekies ayrıca sıralama turlarında Max Verstappen'in çok hızlı göründüğünü ve pole pozisyonunu hak ettiğini dile getirdi.

Mekies, "Herkes için çok karmaşık bir sıralama seansıydı."

"Bizim için de zordu çünkü sadece bir araca sahiptik. Sonuç olarak Max bugün daha hızlı olan tarafta ve pole pozisyonunu hak etti."

"Carlos yakındı ama küçük bir hata ona ilk çizgiye mâl oldu." dedi.

Kuru zemin lastiğine geçmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna Mekies, "Elbette düşündük. Q3'te yumuşak lastiğe geçme riskini alabilirdik ancak sonunda pistin yeterince kuru olmadığını düşündüğümüz için yapmadık." dedi.

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