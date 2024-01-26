Ferrari, Leclerc'in ardından Sainz'la da kontrat yenilemeye yakın
Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Charles Leclerc, Ferrari ile olan anlaşmasını uzattı ve en az 2026 sonuna kadar takımla yarışacak. Şimdi Carlos Sainz2ın en az iki yıllık bir anlaşma imzalaması bekleniyor.
Charles Leclerc ve Ferrari önümüzdeki birkaç yıl boyunca Formula 1'de birlikte yarışmaya devam edecek. Monakolu sürücü böylelikle Ferrari ile üçüncü sözleşmesini imzalamış oldu.
Bu kontratlardan ilki Akademiye katıldığında (2016'da) imzalandı ve onu 2019'un başında Formula 1 takımına katılmaya kadar götürdü. İlk yılındaki iyi performansının ardından Ferrari, kendisine 2024 sonuna kadar devam edecek beş yıllık bir kontrol önerdi.
Frederic Vasseur ve Leclerc, karşılıklı saygıdan ve aynı zamanda her iki taraf için de alternatif eksikliğinden dolayı, yeni dönem için başka bir yere bakmadılar. Tartışılan noktalar anlaşmanın süresi, maaş ve muhtemelen olası çıkış maddeleri üzerineydi.
Yeni kontratın süresi henüz teyit edilmedi fakat kaynakların 2026 ila 2027 sezon sonuna kadar devam edeceğini belirttiği anlaşma, Leclerc'i önümüzdeki yıllarda da Ferrari'de tutacak.
Maranello merkezli ekip, bu anlaşmayla en azından kısa vadede bir koltuğunu doldurdu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Carlos Sainz'in sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili resmi açıklama da yapılacak. Fakat kontrat süresi konusunda belirsizlikler devam ediyor.
Leclerc'in sözleşmesi öncelikliydi ve hem CEO Benedetto Vigna'nın hem de Charles ile her zaman doğrudan bir ilişkisi olan başkan John Elkann'ın onayını gerektiriyordu.
Ferrari'nin duyurusu, şu anda sadece beş pilotun 2025 için bir sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında -Leclerc ile altı pilot oldu- bu sezon beklenen birçok duyurunun ilki olma özelliğini taşıyor.
Son Haberler
Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"
Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında" Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"
Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı
Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı
Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı
Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı
Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı
Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar