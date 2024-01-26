Ferrari, Leclerc'in ardından Sainz'la da kontrat yenilemeye yakın

Charles Leclerc ve Ferrari önümüzdeki birkaç yıl boyunca Formula 1'de birlikte yarışmaya devam edecek. Monakolu sürücü böylelikle Ferrari ile üçüncü sözleşmesini imzalamış oldu.

Bu kontratlardan ilki Akademiye katıldığında (2016'da) imzalandı ve onu 2019'un başında Formula 1 takımına katılmaya kadar götürdü. İlk yılındaki iyi performansının ardından Ferrari, kendisine 2024 sonuna kadar devam edecek beş yıllık bir kontrol önerdi.

Frederic Vasseur ve Leclerc, karşılıklı saygıdan ve aynı zamanda her iki taraf için de alternatif eksikliğinden dolayı, yeni dönem için başka bir yere bakmadılar. Tartışılan noktalar anlaşmanın süresi, maaş ve muhtemelen olası çıkış maddeleri üzerineydi.

Yeni kontratın süresi henüz teyit edilmedi fakat kaynakların 2026 ila 2027 sezon sonuna kadar devam edeceğini belirttiği anlaşma, Leclerc'i önümüzdeki yıllarda da Ferrari'de tutacak.

Maranello merkezli ekip, bu anlaşmayla en azından kısa vadede bir koltuğunu doldurdu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Carlos Sainz'in sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili resmi açıklama da yapılacak. Fakat kontrat süresi konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Leclerc'in sözleşmesi öncelikliydi ve hem CEO Benedetto Vigna'nın hem de Charles ile her zaman doğrudan bir ilişkisi olan başkan John Elkann'ın onayını gerektiriyordu.

Ferrari'nin duyurusu, şu anda sadece beş pilotun 2025 için bir sözleşmesi olduğu göz önüne alındığında -Leclerc ile altı pilot oldu- bu sezon beklenen birçok duyurunun ilki olma özelliğini taşıyor.