Binotto, Ferrari'nin Leclerc'i pite almama nedenini açıkladı

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Ferrari için bugünkü yarış oldukça hareketli geçti. İlk bölümde lider giderken pist dışına çıkıp ikinciliğe düşen ancak yeniden liderliğe yükselen Carlos Sainz, arkasındaki takım arkadaşı Charles Leclerc'le fark açamayıp onun önünde kalınca Ferrari 3. sıradaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın tehdidi altına girdi.

Pit stopların ardından Ferrari, Sainz'a önce hedef tur zamanı verdi. Sainz bu hedefi tutturamayınca takım, İspanyol pilotundan Leclerc'e yol vermesini istedi.

Hamilton pite geldikten sonra iki Ferrari pilotunun arkasında yarışa döndü.

Yarışın bitmesine 14 tur varken Alpine pilotu Esteban Ocon'un yolda kalmasının ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Ferrari lider Leclerc'i pistte tutarken arkasındaki Sainz'ı pite aldı. Sainz dışında onun arkasındaki isimler de yeni lastiklere geçtiler.

Diğer isimlerin pite geldiğini öğrenen Leclerc, güvenlik aracından sonra yerini korumanın zor olacağını kabul etmişti ve tam olarak öyle oldu. Yarış yeniden başladığında Leclerc, Wellington düzlüğünde Sainz'a geçildi. Leclerc, uzun süren podyum mücadelesinde daha sonra Sergio Perez ve Lewis Hamilton'a da geçildi ve yarışı ancak 4. sırada tamamlayabildi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, özellikle şampiyona lideri Verstappen'in karoser hasarı nedeniyle 7. olduğu yarışta galibiyeti kaçırmanın hayal kırıklığı yarattığını kabul etti.

Takım Patronu Mattia Binotto, son bölümde neden Leclerc yerine Sainz'ın pite aldıklarının sorulması üzerine iki pilotun, aynı anda pite alınacak kadar uzak olmadıklarını, bu yüzden daha yeni lastiklere sahip Leclerc'i pistte tuttuklarını söyledi.

Binotto, "Her ikisini pite alabilmemiz için aralarında yeterli fark yoktu. İkisini birden alsaydık ikinci olan pit stopta çok zaman kaybedecekti ve pist üstünde geriye düşecekti."

"O zaman sadece birisini pite almaya karar verince, neden Carlos'un pite gelmesine karar verdik? Çünkü Charles pist üstü pozisyona sahipti. Lider durumdaydı ve yarışın lideri olarak kalabilirdi."

"Lastikleri Carlos'a göre daha yeniydi. Carlos'a göre 6-7 tur daha yeni lastiklere sahipti, bu yüzden lastikleri daha iyi durumdaydı."

"Carlos ikinci sırada olunca en azından ilk birkaç virajda yerini koruyabilirdi. Sert lastiklerle yeniden startın biraz daha zor olacağını biliyorduk. Bu yüzden böyle bir karar aldık."

"Bunun dışında yumuşak lastiklerin daha fazla aşınmasını bekliyorduk. Bu durumda Charles başta 3-4 tur zorlanabilirdi ancak sonradan durumu düzeltebilirdi. Ancak yumuşak lastikler beklediğimiz kadar aşınmadı." dedi.

Binotto, yarışta verdikleri kararların genel olarak doğru olduğunu, tek hatanın Leclerc'i pite almak yerine pistte tutmak olduğunu söyledi.

Binotto, "Onu pite alsaydık, bu durumda belki diğerleri pistte kalacaktı ve önlerinde başka araçlar varken yumuşak lastiklerle 4. sıraya gerileyecekti."

"O pozisyonları yeniden kazanabilir miydi? Emin değilim. Ancak geriye dönüp baktığımızda, bazı şeyleri farklı yapabileceğimizi söylemek her zaman daha kolay olur."

"Bir kez daha güvenlik aracı bizim için yanlış zamanda, rahat bir şekilde yarışı lider götürürken çıktı." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images