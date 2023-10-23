Ferrari, Leclerc'i diskalifiyeye götüren olayda hatasını kabul etti

Yarış hakemleri, Amerika GP'nin ardından Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın tabanının olması gereken aşınma seviyesinin üzerine çıktığına karar verdiler.

Bundan ötürü de ikili, yarıştan diskalifiye edildi.

Ferrari sportif direktörü Diego Ioverno, takımın neyi yanlış yaptığına açıklık getirdi.

Ioverno, "Yarış bizim için alışılmadık şekilde sona erdi: Amerika Grand Prix'si hakemleri Charles ve Lewis'i teknik düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle diskalifiye etmeye karar verdi. Peki neler yaşandı?"

"Teknik düzenlemeler, yarıştan sonra aracın taban kısmında uyulması gereken bir dizi parametre olduğunu ortaya koyuyor."

"Aracın taban kısmını asfalt yüzündeki etkilerden koruyan unsurlar var. Yarıştan sonraki ölçümlerde, araçlarımızdan birinin yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamadığı ortaya çıktı."

"Bunun boyutu oldukça küçüktü, ancak hakemlerin bir ihlal sayması için yeterliydi. Bu gibi durumlarda kurallar diskalifiye dışında bir yaptırım öngörmüyor."

"Fakat bu duruma neyin sebep olduğunu biliyoruz."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Sprint yarış hafta sonlarının kendine has özellikleri var: aracı hazırlamak için bize çok az zaman veriliyor. Cuma günü sadece bir antrenman seansı var, ardından araçlar kapalı parka gidiyor ve o andan itibaren onlara dokunamıyoruz."

"Austin'deki pist çok ilginç ama çok tümsekli bir yüzeyi var. Asfalttaki tümsekler sürücülerin işini çok zorlaştırıyor ve araçları etkiliyor. Önceki yıllarda neredeyse tüm takımlar süspansiyon arızası ya da şasi hasarıyla karşılaştı."

"Zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk, bu nedenle Cuma günü araçların yerden yükseklik değerini arttırdık ve bizim açımızdan her şey normal olmalıydı. Ancak izin verilen sınıra çok yakın olan ekstrem ayarlar seçtiğimiz ortaya çıktı. Ayrıca sürekli yön değiştiren rüzgardan da etkilendik; bunu gücü tahmin edilenden çok daha yüksekti."

"Tüm bu faktörler nedeniyle yarışın sonunda araçlarımızdan birinin teknik düzenlemelere uymadığı ortaya çıktı. Buna eklenecek fazla bir şey yok, çünkü artık hiçbir şey yapamayız."

"Çalışmalarımızı hafta sonunun başından itibaren analiz etseydik, muhtemelen aracın yerden yüksekliğini arttırabilirdik, ancak o zaman da tempo kaybı olurdu."

"Tabii ki her zaman mümkün olan en yüksek performansı elde etmeye çalışıyoruz. Ancak tüm bu anlattıklarımın etkilerinden birisi Carlos Sainz'in podyuma çıkması oldu ve bu sayede -ana rakibimiz olan- Mercedes ile aramızdaki farkı birkaç puan daha azalttık."

"Yaklaşık bir hafta içerisinde tekrar piste çıkacağız ve Mexico City puanlar almak istiyoruz. Önümüzdeki hafta sonunun bizim için daha başarılı geçmesi için çalışacağız." dedi.