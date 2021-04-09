Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

Ferrari'nin genç sürücü programında yetişen Charles Leclerc, İtalyan takımla ilk yarışına 2019 yılında çıkmıştı ve ilk galibiyetini de o yıl Belçika Grand Prix'sinde elde etmişti.

Aynı yıl SF90 aracıyla İtalya'da galibiyete ulaşmayı başardı. Bu, Tifosi'nin kalbinde daha da büyük bir yer edinmesini sağladı çünkü 2010 Fernando Alonso'dan bu yana Monza'da yarış kazanan ilk Ferrari sürücüsü oldu.

Leclerc, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve Ferrari'nin kendisine, 2019 yılında zafere ulaştığı SF90 aracını gönderdiğini açıkladı.

İlk paylaşımında Leclerc, eve "özel bir şeyin" geldiğini söyledi ve üstü Ferrari örtüsüyle kapatılmış bir Formula 1 aracı paylaştı. Sonrasında da garaja indirilmiş SF90 aracının fotoğrafını attı.

Ferrari daha önce Kimi Raikkonen'e de SF71H aracını göndermişti.