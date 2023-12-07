Ferrari, Leclerc ve Sainz'la kontrat görüşmelerinde sona geldi

Ferrari'de Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in takımla olan anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek.

Hem Leclerc hem de Sainz, yeni sezona yeni kontratlarla girmek istiyorlar ve bundan ötürü kış aylarında yeni kontrat görüşmelerinin yapılması bekleniyordu.

Resmi görüşmeler geçtiğimiz günlerde başladı ve İtalyan basını, Leclerc'le beş yıllık yeni anlaşma imzalanacağını iddia ederken, Sainz'ın tarafında sorun olduğu belirtildi.

Fakat Motorsport.com'un kaynakları, iki tarafla da görüşmelerin olumlu seyrettiğini öğrendi.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Leclerc'le 2027 sonuna kadar devam edecek olan üç yıllık yeni bir anlaşma imzalanacak.

Sainz ise minimum iki yıllık bir kontrat istiyordu ve Ferrari, İspanyol pilotun istediği iki yıllık kontratı kendisine önerecek.

Taraflar arasında finansal anlamda problem olması beklenmiyor.

Resmi imzaların önümüzdeki haftalarda atılmasına kesin gözüyle bakılırken, iki pilot da yüksek ihtimalle yeni sezona yeni kontratlarla giriş yapacak.