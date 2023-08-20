Ferrari, Leclerc ve Sainz ile kontrat görüşmelerine Japonya GP civarı başlayacak
Ferrari patronu Frederic Vasseur, yeni kontrat görüşmeleri için Japonya GP civarını bekleyeceklerini söyledi.
Ferrari'de hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz'ın anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek.
İki pilotun da hedefi, uzun vadede takımda kalmak gibi görünüyor fakat henüz resmi anlaşma imzalanmış değil.
Hatta iddia edilenin aksine, taraflar yeni kontrat görüşmelerine başlamadılar ve bunun yıl sonundan önce yapılmayacağı söyleniyordu.
Şimdi Ferrari, hem Leclerc hem de Sainz ile Japonya GP civarında görüşme yapma kararı aldı. Bunun öncesinde bir dizi ön görüşme olacak fakat ciddi görüşmeler Japonya GP'nin yapılacağı Eylül ayı sonunda yapılacak.
Bu görüşmelerin ardından tarafların yıl sonunda yeni anlaşmaları imzalaması bekleniyor.
Konu hakkında konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, "Sözleşme uzatma görüşmeleri -ciddi şekilde- en erken Japonya'dan sonra başlayacak."
"Anlaşmalar ise kış aylarında imzalanacak." dedi.
Özellikle Sainz, yeni sezondan önce anlaşma imzalamasının kendisi için önemli olacağından bahsetmişti. İspanyol pilot, uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olmasının, işini daha iyi yapmasına yardım ettiğini düşünüyor.
Sainz'ın adı Audi ile de anılıyor fakat İspanyol pilotun ilk hedefi takımda kalmak.
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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