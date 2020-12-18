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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Leclerc ve Sainz, 2021'e eşit statüde başlayacaklar"

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Ferrari: "Leclerc ve Sainz, 2021'e eşit statüde başlayacaklar"
Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021'de Ferrari adına yarışacak Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın sezona eşit statüde başlayacaklarını söyledi.

Binotto, Leclerc'in Ferrari'de 3. sezonunu geçirecek olmasına rağmen sezon başında yeni takım arkadaşı Sainz karşısında birinci pilot statüsünde olmayacağını açıkladı.

Ferrari'nin Noel öncesindeki basın toplantısında konuşan Binotto, "Charles'in anlaşmasında takım lideri olacağına dair yazılı bir madde yok."

"İki pilotumuz pist üstünde savaşmakta serbest olacak. Bu konuda kendilerine zarar vermemeleri önemli. Sezon başında kesinlikle eşit fırsata sahip olacaklar." dedi.

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Binotto, Ferrari'nin önceliğinin her zaman olduğu gibi takımlar şampiyonası puanları açısından maksimumu almak olacağını, bu yüzden takım emirlerinin ancak bu doğrultuda verilebileceğini söyledi.

Binotto, "Geçmişte de söylediğim gibi önceliğimiz takım puanlarını optimize etmek olacak ve gelecekte de durum böyle olacak. Bu açıdan bazı yarışlarda iki pilotun bir şekilde takımın kararlarına yardımcı olması ya da takımın lehine olacak kararları kabul etmeleri önemli olabilir. Takımın lehine olacak şeyleri yaparak, aynı zamanda pilotların lehine olacak şeylerde onlara da yardımcı olabiliriz."

"Sezonun ilerleyen döneminde bir pilot diğerinden daha açık avantaja sahip olursa ve iki pilottan birisinin diğeri için mümkün olmayan bir hedefe ulaşma şansı olursa, o zaman ikisi arasında açık bir konuşma olabilir."

"Ardından birbirimize yardımcı olmak için neler yapabileceğimize bakarız ancak bu durumda yine de takım faydalanmış olacak. Ancak takımın kazandığı puanları optimize etmek ilk önceliğimiz olacak." dedi.

 

Sainz, Cuma günü Maranello'da ilk gününü geçirdi. Bu ziyarette Sainz fabrikayı gezerken çalışacağı insanlarla toplantılar yaptı.

İlk deneyimi hakkında konuşan Sainz, hayatı boyunca unutmayacağı bir deneyim yaşadığını söyledi.

Sainz, "İlk defa kırmızı içerisindeyim ve hayal edeceğiniz üzere bu oldukça özel bir şey. Benim için genel olarak özel bir gündü.  Bu muhtemelen asla unutmayacağım bir gün oldu."

"Dün İngiltere'den ayrılmamın ardından bugün burada tamamen hazır ve motive durumdayım. Tamamen yeni bir yer. Bu yeni mücadele için tamamen sıfırlanmış durumdayım." 

"Noel ve tatille birlikte biraz kopacağız ve bataryaları mümkün olan en hızlı şekilde yeniden doldurduğumdan emin olacağım. Ancak zorlamak, takımın ilerlemesine en hızlı ve en iyi yönde yardımcı olmak için ocak ayının başında burada olacağımdan emin olabilirsiniz."

"Dürüst olmak için sabırsızlanıyorum. Bugün şimdiden ilk toplantılarıma katıldım, fabrikada ilk gezimi yaptım. Bu asla unutmayacağım bir şey." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz , Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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