Ferrari: "Leclerc sorun yaşamadan önce hiçbir uyarı yoktu"

Leclerc, şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen'in hata yapıp çakıl bölüme taşmasının ardından rahat şekilde liderdi ve Barselona yarışını kazanmak için doğru yolda gibi görünüyordu.

Fakat 27. tur itibariyle 11 saniye kadar fark açan Leclerc'in aracından garip sesler geldi ve aniden yavaşlamaya başladı.

Güç kaybeden Monakolu pilot, pite döndü ve yarışı bıraktı. Sonrasında ise Verstappen liderliği aldı ve galibiyete ulaşan taraf oldu.

Ferrari henüz Leclerc'in güç ünitesinde neyin yanlış gittiğine dair net bir bilgiye sahip değil ve uygun bir açıklama yapmadan önce de motorun Maranello'da incelenmesi bekleniyor.

Takım patronu Mattia Binotto, sorunun bir anda ortaya çıktığını ve önceden hiçbir uyarı olmadığını söyledi.

"Ani bir sorundu. Sanırım bunu önce Charles'ın takım radyosundaki sözlerinden, sonra da verilere bakan mühendislerden duyduk. Yani gerçekten çok ani oldu."

"Henüz sorunla ilgili herhangi bir açıklamamız yok. Güç ünitesi bu gece Maranello'ya geri gönderilecek ve yarın sabah sökerek ne olduğuna bakacağız."

Ferrari'nin Red Bull'a oranla daha kötü lastik aşınmasına sahip olduğu ve mağlup olduğu son iki yarışın aksine Leclerc, bu kez işlerin çok farklı olduğunu söylüyor.

"Tamamladığım turlarda her şey gerçekten çok iyi gidiyordu."

"Bence arayı kapatmaları çok olurdu çünkü zaten büyük bir fark vardı ve yumuşak lastikte de aşınma seviyesi çok iyiydi."

"Onlara kıyasla birkaç tur daha tamamladık. Yani genel anlamda bence yarışı kontrol altında tutuyorduk."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field away at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images