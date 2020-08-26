Ferrari: "Leclerc, İspanya'da elektronik kontrol ünitesi sorunu yaşadı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son yarış İspanya GP'de kerbe çarpmasının ardından elektrik problemi yaşamış ve motor kendiliğinden kapanmıştı.

Monakolu pilot sonrasında pite gelerek yarışa veda etti ve takım sorunu incelemeye başladı.

Bugün bir açıklama yapan Ferrari'nin güç ünitesi bölümünün başkanı Enrico Gualtieri, İspanya'da elektronik kontrol ünitesiyle ilgili sorun yaşadığını belirtti.

Ayrıca Gualtieri, Belçika GP hakkında da konuştu.

Belçika GP öncesi konuşan Gualtieri, "Sezonun ilk bölümünde şampiyonanın iki gruba ayrıldığını gördük: bir yanda yakalanamaz gibi görünen üç sürücü, diğer yanda 0.1-0.2 saniye içinde dizilen on kadar sürücü."

"Barcelona'da dayanıklılık eksikliğinin bedelini ödedik. Charles'ın yarış dışı kalmasına neden olan şey elektronik kontrol ünitesindeki bir sorundu."

"Ayrıca sıralama performansımızı en süt seviyeye çıkaramamanın da acısını çektik. Bu da bizi yarışta zor bir durumun içerisine soktu. Mevcut zorlukların farkın olmalı ve hafta sonuna hazırlanırken işimize odaklananmalıyız."

"Amacımız sürücülerin SF1000'den en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. Aracımızı ve güç ünitesini en iyi hale getirmeliyiz. Aynı zamanda garajda iyi şekilde çalışmalı, en iyi stratejiyi seçmeli ve değişen koşullara tepki verme konusunda verimli olmalıyız. 0.1 saniye bile çok önemli. Her karar bir fark yaratabilir." dedi.