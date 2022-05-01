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Ferrari, Leclerc ile son turlarda zorladıkları için "pişman değil"

Ferrari, Charles Leclerc'in Emilia Romagna Grand Prix'sinde spin atmasına rağmen Sergio Perez'i geçmek için zorlamasından pişman değil.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ferrari, Leclerc ile son turlarda zorladıkları için "pişman değil"
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Leclerc, Imola'daki yarışın sonlarında, Max Verstappen ve Sergio Perez'in arkasında üçüncülüğü garantilemiş gibi görünüyordu.

Fakat Ferrari, 50. turda Leclerc'i pite alarak en azından bir pozisyon daha alması için yumuşak lastiğe geçirmeyi tercih etti.

Bu stratejinin ardından ilk üç araç da taze lastiğe geçmiş oldu ve Leclerc'in mücadele etmek için bir şansı olabilirdi.

Fakat Leclerc, Perez'e baskı yaparken Variante Alta şikanında fazla zorladı ve spin attı. Monakolu pilot bu spinle birlikte bariyerlere çarptı ve yeni bir ön kanat ve lastik için pite geldi. Leclerc bu kazanın ardından dokuzuncu sıraya düştü ancak birkaç pozisyon daha kazanarak damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kaybedilen puanlar şampiyonluk mücadelesi için önemi olsa da, Leclerc'in atak yapma kararından pişman olmadıklarını dile getirdi.

Binotto, "Bir sürücünün zorlamasını istemekten asla pişmanlık duymayacağız."

"Bence bu işimizin bir parçası ve limitte sürmek de onların işinin bir parçası. Hatalar olabilir."

"Bu yılın araçları, kerblerden geçerken çok daha sertler ve küçük bir hatanın bedeli çok fazla oluyor. Bu yüzden pişman değiliz. Bence doğru kararı verdik." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Binotto, ikinci bir pit stop yapmanın, lastik performans kaybı nedeniyle mecbur kaldıkları için değil pozisyon kazanmak adına yapılan agresif bir hamle olduğunu söyledi.

Binotto, "Ön lastiklerimiz bitmemişti."

"Yarışın o noktasında Sergio Perez'in temposuna çok yakındık veya o biraz daha iyiydi. Fakat o lastiklerle Perez'e atak yapmak ve geçmek için bir şansımız olmadığına inanıyorduk bu yüzden pit yaptık."

"Onların da pite geleceğini umuyorduk ve öyle de oldu. İkisi de yeni lastiğe geçti. Yarışı 15 tur kala yumuşak lastiklere geçerek sıfırlamış gibi olduk."

"Bence oldukça işe yaradı çünkü Charles, Sergio'ya çok yakındı ve hata yapmadan önce atak yapmayı denedi." dedi.

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Leclerc, fazla açgözlü olduğu için spin attığını kabul etti ama hafta sonu boyunca şikanda fazla risk aldığı fikrini reddetti.

Leclerc, "Fazla risk aldığımı düşünmüyorum."

"Orada hızlıydım ve araç, özellikle yarışta iyi hissettirdi."

"Checo'nun benden biraz daha az rekabetçi olduğunu hissettiğim virajlardan biriydi. O turda bir şansım olduğunu biliyordum."

"Bu yüzden biraz daha zorladım ve fazla oldu. Bunun dışında, hafta sonundaki diğer turlarda gereksiz risk aldığımı düşünmüyorum. Bu açıdan her şey iyiydi." dedi.

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