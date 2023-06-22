Kayıt Ol
Önceki / Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış Sonraki / Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak!
Formula 1 Haberler

Ferrari: "Leclerc, eleştirilerinin hatalı olduğunu kabul etti"

Hayal kırıklığıyla biten sıralama seansının ardından sinirlendiği görülen Charles Leclerc ile görüşen Ferrari, sorunların giderildiğini ve herhangi bir sorun olmadığını belirtmekte.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Kanada'da güçlü bir Cuma günü geçiren ve galibiyet adaylarından biri olarak gösterilen Ferrari için işler Cumartesi günü epey kötüye gitti.

Yağmurlu sıralama seansının ikinci bölümünde pist biraz kurumuştu ve kuru zemin lastikleriyle turlamak için uygun koşullar bulunmaktaydı, hatta Williams sürücüsü Alex Albon hemen yumuşak hamura geçiş yapmıştı.

Seans başladıktan kısa süre sonra yumuşak hamura geçiş yapmak isteyen Leclerc'in talebiyse reddedildi ve ilk zaman turunu geçiş lastikleriyle atması istendi.

Leclerc bu turunun ardından pite gelerek yumuşak hamura geçiş yapsa da yağmur çiselemeye başlamıştı, bunun da etkisiyle iyi bir tur atamadı ve 12. sırada kalarak elendi.

Seansın ardından alışılmadık bir şekilde takımı eleştiren Leclerc, strateji konusunda çok daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Bu söylemlerinden kısa süre sonra takım patronu Frederic Vasseur ile görüşen Leclerc'e kararın arkasındaki sebepler anlatıldı; bu görüşmenin ardından Leclerc'in sakinleştiğini gördük.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Leclerc ile görüşmesi hakkında konuşan Vasseur, "Kendisiyle bir durum değerlendirmesi yaptık ve günün sonunda 'tamam, yanlış düşünmüşüm' dedi."

"Bilirsiniz ki pilotlarımı her zaman korumaya çalışırım, dolayısıyla kötü bir günün ardından araçtan inerken neler hissettiklerini anlayabiliyorum. Eğer ki bu ruh halindeyken  'stratejiden memnun musun' diye bir soru alırlarsa elbette 'hayır' cevabını verecekler."

"Böyle bir durumdayken hiç bir sürücünün, 'evet, strateji müthişti, s*çıp batırdık, ancak müthişti' dediğini duyamazsınız."

"Bu noktada önemli olan önce takımla konuşmak, sıralama turlarından sonra konuşma fırsatımız oldu. Leclerc de epey sakin ve yapıcı davrandı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

Seansa geçiş lastikleriyle başlama kararını da savunan Vasseur, "Takımların %90'ı ne yaptıysa onu yaptık, dolayısıyla Leclerc stratejiden ziyade araçtan şikayetçiydi."

"Pilotların zaman zaman pit duvarındakilere göre farklı düşüncelere sahip olması normal, zaten karar alırken onların ne düşündüklerine de güvenmemiz gerekmekte."

"Ancak diğer yandan büyük resmi de es geçmememiz ve diğerlerinin ne yaptığına da bakmamız şart. Pistin belli bir bölgesindeyken diğerlerinin ne yaptığını bilemezsiniz."

"Bazen doğru kararlar, bazen yanlış kararlar alınabilir, bunun üstesinden gelmemizi sağlayacak kesin bir çözüm yok."

Ancak kararı sadece pilotlara bırakamazsınız, çünkü karar verirken pistte neler olup bittiğini göremezse yanlış karar verme olasılığı artar. Kararları ortaklaşa almalıyız."

Sıralama turlarındaki stratejimiz bence son bölüme kalmak için yeterliydi, takımların %90'ı bu stratejiyi tercih etti." dedi.

paylaşım
yorumlar

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak!
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak!

Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak!

Formula 1

Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak! Mick Schumacher, babasının aracıyla Goodwood'a katılacak!

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Formula 1
Kanada GP

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek" Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Formula 1
Avusturya GP

Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Formula 1
Kanada GP

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek" Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Formula 1
Kanada GP

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok" Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Formula 1

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak! Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Formula 1
Kanada GP

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek! Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Son Haberler

WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı

WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı

WRC WRC
Kenya Rallisi

WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı WRC Safari Rallisi: Tanak, Ogier'in 0.1 sn farkla önünde lider başladı

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

MGP MotoGP
Hollanda GP

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor' Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"

Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"

F1 Formula 1

Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var" Coulthard: "F1'in güçlü bir Ferrari'ye ihtiyacı var"

Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek?

Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek?

F1 Formula 1
Kanada GP

Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek? Hem Pirelli hem de Bridgestone teknik testleri geçti, peki Formula 1 hangi markayı seçecek?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol