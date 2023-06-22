Ferrari: "Leclerc, eleştirilerinin hatalı olduğunu kabul etti"
Hayal kırıklığıyla biten sıralama seansının ardından sinirlendiği görülen Charles Leclerc ile görüşen Ferrari, sorunların giderildiğini ve herhangi bir sorun olmadığını belirtmekte.
Kanada'da güçlü bir Cuma günü geçiren ve galibiyet adaylarından biri olarak gösterilen Ferrari için işler Cumartesi günü epey kötüye gitti.
Yağmurlu sıralama seansının ikinci bölümünde pist biraz kurumuştu ve kuru zemin lastikleriyle turlamak için uygun koşullar bulunmaktaydı, hatta Williams sürücüsü Alex Albon hemen yumuşak hamura geçiş yapmıştı.
Seans başladıktan kısa süre sonra yumuşak hamura geçiş yapmak isteyen Leclerc'in talebiyse reddedildi ve ilk zaman turunu geçiş lastikleriyle atması istendi.
Leclerc bu turunun ardından pite gelerek yumuşak hamura geçiş yapsa da yağmur çiselemeye başlamıştı, bunun da etkisiyle iyi bir tur atamadı ve 12. sırada kalarak elendi.
Seansın ardından alışılmadık bir şekilde takımı eleştiren Leclerc, strateji konusunda çok daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.
Bu söylemlerinden kısa süre sonra takım patronu Frederic Vasseur ile görüşen Leclerc'e kararın arkasındaki sebepler anlatıldı; bu görüşmenin ardından Leclerc'in sakinleştiğini gördük.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Ferrari
Leclerc ile görüşmesi hakkında konuşan Vasseur, "Kendisiyle bir durum değerlendirmesi yaptık ve günün sonunda 'tamam, yanlış düşünmüşüm' dedi."
"Bilirsiniz ki pilotlarımı her zaman korumaya çalışırım, dolayısıyla kötü bir günün ardından araçtan inerken neler hissettiklerini anlayabiliyorum. Eğer ki bu ruh halindeyken 'stratejiden memnun musun' diye bir soru alırlarsa elbette 'hayır' cevabını verecekler."
"Böyle bir durumdayken hiç bir sürücünün, 'evet, strateji müthişti, s*çıp batırdık, ancak müthişti' dediğini duyamazsınız."
"Bu noktada önemli olan önce takımla konuşmak, sıralama turlarından sonra konuşma fırsatımız oldu. Leclerc de epey sakin ve yapıcı davrandı." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Ferrari
Seansa geçiş lastikleriyle başlama kararını da savunan Vasseur, "Takımların %90'ı ne yaptıysa onu yaptık, dolayısıyla Leclerc stratejiden ziyade araçtan şikayetçiydi."
"Pilotların zaman zaman pit duvarındakilere göre farklı düşüncelere sahip olması normal, zaten karar alırken onların ne düşündüklerine de güvenmemiz gerekmekte."
"Ancak diğer yandan büyük resmi de es geçmememiz ve diğerlerinin ne yaptığına da bakmamız şart. Pistin belli bir bölgesindeyken diğerlerinin ne yaptığını bilemezsiniz."
"Bazen doğru kararlar, bazen yanlış kararlar alınabilir, bunun üstesinden gelmemizi sağlayacak kesin bir çözüm yok."
Ancak kararı sadece pilotlara bırakamazsınız, çünkü karar verirken pistte neler olup bittiğini göremezse yanlış karar verme olasılığı artar. Kararları ortaklaşa almalıyız."
Sıralama turlarındaki stratejimiz bence son bölüme kalmak için yeterliydi, takımların %90'ı bu stratejiyi tercih etti." dedi.
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