Ferrari, Las Vegas hafta sonunda "kaos" beklemiyor

Formula 1 gelecek hafta sonu Las Vegas'a geri dönecek fakat yarış tamamen farklı şartlarda ve farklı bir pistte düzenlenecek.

Pist oldukça uzun düzlükleriyle öne çıkıyor ve asfalt tamamen yeni olacağı için, yol tutuşun nasıl olacağı merak konusu.

Üstelik yarış gece saatlerinde gerçekleştirilecek ve yılın bu zamanında hava, akşam saatlerinde 10 derecenin altına düşüyor.

Hava tahminleri cuma günü aralıklarla yağmur olabileceğini de işaret ediyor. Tüm bunlar birleştiğinde, yarışta bir tür kaos olma ihtimali olabilir.

Fakat Ferrari patronu Frederic Vasseur, her şeyin sorunsuz ilerlemesini bekliyor.

Vasseur şöyle konuştu: "Las Vegas Grand Prix'si zor olacak."

"Sanırım herkes bunun gayet farkında. Bir gece yarışı olacak ve hava da epey soğuk olacak."

"Ayrıca özel bir konfigürasyona sahip yeni bir piste gidiyoruz."

"Geçen yıl Miami'ye bakacak olursanız, yarış açısından her şey gayet iyiydi."

"Pist iyi hazırlanmıştı. Umarım Vegas'ta da aynı şey olur."

"Aksini düşünmek için herhangi bir sebep yok."