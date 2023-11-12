Ferrari, Las Vegas hafta sonunda "kaos" beklemiyor
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, gelecek hafta sonu soğuk havaya rağmen Las Vegas yarışının sorunsuz geçmesi bekleniyor.
Formula 1 gelecek hafta sonu Las Vegas'a geri dönecek fakat yarış tamamen farklı şartlarda ve farklı bir pistte düzenlenecek.
Pist oldukça uzun düzlükleriyle öne çıkıyor ve asfalt tamamen yeni olacağı için, yol tutuşun nasıl olacağı merak konusu.
Üstelik yarış gece saatlerinde gerçekleştirilecek ve yılın bu zamanında hava, akşam saatlerinde 10 derecenin altına düşüyor.
Hava tahminleri cuma günü aralıklarla yağmur olabileceğini de işaret ediyor. Tüm bunlar birleştiğinde, yarışta bir tür kaos olma ihtimali olabilir.
Fakat Ferrari patronu Frederic Vasseur, her şeyin sorunsuz ilerlemesini bekliyor.
Vasseur şöyle konuştu: "Las Vegas Grand Prix'si zor olacak."
"Sanırım herkes bunun gayet farkında. Bir gece yarışı olacak ve hava da epey soğuk olacak."
"Ayrıca özel bir konfigürasyona sahip yeni bir piste gidiyoruz."
"Geçen yıl Miami'ye bakacak olursanız, yarış açısından her şey gayet iyiydi."
"Pist iyi hazırlanmıştı. Umarım Vegas'ta da aynı şey olur."
"Aksini düşünmek için herhangi bir sebep yok."
Fotoğraf: Las Vegas GP
Las Vegas GP rendering
Son Haberler
Albon: "F1'de araç performansının pilot algısı üzerinde büyük etkisi var"
Albon: "F1'de araç performansının pilot algısı üzerinde büyük etkisi var" Albon: "F1'de araç performansının pilot algısı üzerinde büyük etkisi var"
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak? F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas" Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı" Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar