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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, kurallar değişirse Racing Point itirazını çekecek

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Ferrari, kurallar değişirse Racing Point itirazını çekecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari Formula 1 takımı, FIA'nın 2021 kurallarını net bir şekilde değiştireceğini garanti etmesi halinde Racing Point'in kopya davasıyla ilgili verilen karara itirazını geri çekeceğini işaret etti.

Racing Point takımı, 2020 F1 aracında Mercedes'in 2019 F1 aracında yer alan fren kanalı tasarımını kullandığı gerekçesiyle 15 takımlar şampiyonası puanı silme ve 200.000 Euro para cezası almıştı.

Bu kararın ardından 5 takım - Ferrari, Williams, McLaren, Renault, Racing Point - karara itiraz ettiklerini belirttiler. Ancak bir süre sonra McLaren, Williams ve son olarak Renault takımları itirazlarını geri çektiler. Geriye, itirazın başrolünde olan Racing Point ve karşı taraf olarak Ferrari kaldılar.

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Racing Point, adını temize çıkarmak için itiraz etmişti. 

FIA, gelecek sene için Racing Point tarzı kopyalamaların önüne geçeceğini belirtse de bu konuda henüz resmi bir karar çıkmadı.

Ferrari'nin bu konudaki itirazı yasal olarak hâlâ devam ediyor ancak son gelen işaret, bu tür kopyalamaların önüne geçecek kural değişikliği gelirse Ferrari'nin de itirazını geri çekeceği yönünde oldu.

 

Mattia Binotto, "Biz protestomuzu doğruladık ve geçmiş yarışlarda hakemlerin aldıkları kararı temyize götürdük."

"Bunun nedeni, bu sene Racing Point'in yaptığı şeyin doğru olmadığına ikna olmuş olmamız. Bunun sporun prensiplerine aykırı olduğuna ve gelecekte olmaması gerektiğine inanıyoruz."

"Bu açıdan FIA'dan konuyla alakalı açıklama istiyoruz. Ancak bu konuda kurallarda bir değişiklik yapılırsa ve 2021 için bir teknik direktif yayınlanırsa, kopyalamanın mümkün olmayacağından emin olursak, o zaman itirazımızı geri çekmeye hazırız." dedi.

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Buna karşı Binotto, diğer takımların neler yaptıkları üzerinde geleneksel yöntemlerle çalışmaya karşı olmadıklarını söyledi.

Binotto, "Rakip takımlara bakmak, ne yaptıklarını anlamaya çalışmak, onların aracı üzerinde çalışmak F1 tarihinin bir parçası. Bu konuda yanlış bir şey yok."

"Ancak tüm tasarımı kopyalamak, farklı bir olay çünkü bu durumda fikri mülkiyet hakkına giriyorsunuz."

"Mercedes'in yerinde olsaydım, bu şekilde beni birisi kopyalıyorsa onu protesto ederdim. Ancak fotoğraf çekmek her zaman olan şey. Bu konuda yanlış bir şey görmüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari , Racing Point
Editör Adam Cooper

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