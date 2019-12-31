Ferrari, küçük takımlar için fedakarlıklar yapıyor

2021’den itibaren takımlara 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırı koyulacak, ancak takımın en fazla para kazanan üç kişisiyle beraber motor gelişimi ve sürücü maaşları bu sınırın içinde yer almayacak.

2021 itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni teknik ve sportif kurallara ek olarak, F1’in sahipleri gelecek sene bitecek olan anlaşmaların yerine yeni ticari anlaşmalar yapmak zorundalar.

F1 yönetimi, F1’in mali ortamını çarpıtan bireysel anlaşmalar yerine ortak yapılan Concorde Anlaşması’na geri dönmek istiyor ve Ferrari yapılan müzakerelerin sonucunda, elde olan varlığın 10 takım arasında daha eşit bir şekilde dağıtılacağına inanıyor.

Noel öncesinde, aralarında Motorsport.com’un da bulunduğu medya yetkililerine konuşan Ferrari CEO’su Louis Camilleri, Ferrari’nin “güvenilirlik” anlayışının, “yenilikler yapma” yeteneğinin masada olmasının yanı sıra maliyetlerin de azaltılması anlamına geldiği belirtti.

Camilleri eninde sonunda daha büyük finansal değişikliklere ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Bence bütçe sınırı konusunda gayet iyi bir taviz verdik ve bu bugün itibariyle şasiye uygulanıyor.” diyen Camilleri ekledi: “Kararı destekledik çünkü Formula 1’in ekonomik sürdürülebilirliği açısından önemliydi.

“Zaman geçtikçe bu bütçe sınırı daha fazla araç, güç üniteleri, sürücüler ve çeşitli diğer şeyleri kapsamalı.

“Sonuçta spor ekonomik olarak uygun değilse, yavaşça ölecektir.

“Bu yüzden sporun ekonomik olarak verimli olmasını sağlamayı sorumluluğumuz olarak gördük.

“Ve bunu yaparken, biz ve bazı takımlar, daha küçük takımların daha fazla para kazanabilmesi için temelde belirli fedakarlıklar yaptık.

“Henüz pek çok detayda tam olarak yeterli değiliz, ama bence asıl ilkeler açısından esasen iyiyiz.

“Her türlü farklı görüşe sahip 10 takım olduğunda tartışmalar her zaman devam edecektir.”

Ferrari’nin sporda en uzun zamandır yer alan takım olmasıyla beraber kazandığı miras bonusu, yeni düzenlemenin bir parçası olarak kesintiye uğrayacak ve 2008’den beri şampiyonluk kazanamamasına rağmen uzun zamandır en çok kazanan takım oluyordu.

Camilleri, Ferrari’nin 2021 müzakerelerindeki merkezi rolünün daha büyük resmin yanı sıra kendi çıkarları hakkında olduğunu tekrarladı.

Camilleri, “Bu yıl, Concorde Anlaşması'nı, finansal ve teknik düzenlemelerin çeşitli bölümlerini tamamlamaya çalışmak açısından kritik öneme sahipti” dedi ve ekledi:

“Ve sonrasında işin yönetim yönü var. Ve bence bu bakımdan çok önemli ilerlemeler oldu.

“Ferrari olarak Formula 1’deki tarihimiz nedeniyle, Ferrari’nin Formula 1’e verdiği önem dolayısıyla bir liderlik rolü edinmiş bulunmaktayız.

Camilleri ayrıca, kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ve 10 takımın birden anlaşmaya imza atacağını düşünüyor.

“Tüm takımlar tarafından herkesin yararına olacak bir anlaşmaya varılacağından eminim” diyen Camilleri ekledi:

“Diğer işletmelerdeki deneyimime geri dönüp baktığımda, iş ortamlarında birden çok rakibiniz olduğunda, herkesin isteklerine uymak her zaman çok zor olur.

“Ama sonuçta değişikliklerden er geç bir fayda görüyorlar.

“Özellikle Mattia Binotto, FIA ve diğer takımlar arasında bir liderlik rolü aldı.

“Bu yüzden bu durumdaki ilerlemeden oldukça memnunuz."

Çeviri: Efe Kahya