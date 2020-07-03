Ferrari korelasyon problemleriyle boğuşuyor

Takım, Macaristan Grand Prix'sine çok büyük bir güncelleme paketi getirmeyi düşünüyor ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, tasarımsal olarak neyin yanlış gittiğini anlattı.

Binotto, yere basma gücünü arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söylerken, aero performansın Mercedes ya da Red Bull'la savaşabilmeleri için yeteri kadar güçlü olmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Ferrari patronu, "Kış testlerinde aracımız beklendiği gibi performans göstermiyordu."

“Pistteki araç, fabrikada tasarlarken gördüğümüz performansı göstermiyordu ve bu nedenle tasarımdan piste geçerken yanlış bir korelasyon vardı."

“Bunu daha önce anlamalıydık. Fabrikaya döndüğümüzde bunu gerçekten anlamaya çalıştık ve fabrika kapatma döneminde bunu yapmak mümkün değildi. Sanırım aero korelasyonu açısından bazı yanlışlıklar olduğunu gördük."

"Sonunda, projemizde geçen seneki zayıflığımız olan yere basma gücünü iyileştirmek için araştırma yaparken çok fazla zorladığımızı fark ettik. Yani sonunda ne geliştirirsek geliştirelim, pist üstüne çıktığında aero stabilitesi aşırı kırılgan oldu."

Binotto, aracın performansını tersine çevirmeyi hedefleyen bir güncelleme programı olacağını ve ilk adımın Hungaroring'de atılacağını söyledi.

“Şimdi yapmaya çalıştığımız şey geri adım atmak, anlamaya çalışmak, sorunu yeniden değerlendirmek ve daha sonra ilerlemek."

“Umudumuz hazırladığımız güncellemeleri Macaristan'a getirmek, daha önce bir şey getirmek değil. Macaristan'da tüm sorunları çözmeyeceğiz ama performans anlamında kesinlikle adım atacağız. Bana göre o zaman ana rakiplerimize göre nerede olduğumuzu anlarız."