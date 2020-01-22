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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!

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Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Oca 2020 09:18

Ferrari, tıpkı Mercedes'in geçen yıl yaptığı gibi Barcelona'daki ilk test hafta sonunda Reggio Emilia'daki lansman aracıyla, ikinci teste ise Avustralya Grand Prix'sinde kullanacağı aerodinamik paketle katılmayı planlıyor.

Mercedes, geçen yıl gerçekleştirilen ilk testte, aerodinamik olarak pek de iyi olmayan bir araçla piste çıkmış ve rakiplerinin gerisinde bir görüntü çizmişti.

O dönem Ferrari'nin Mercedes'ten çok daha iyi olduğu ve Melbourne'ün favorisi olduğu söyleniyordu. Ancak Mercedes, asıl aero paketi ikinci teste getirdi ve tablo tamamen değişti.

Şimdi Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgiye göre Ferrari, geçen yılki deneyimlerinden ders çıkaracak ve Mercedes'in W10'da benimsediği stratejiyi uygulayacak.

11 Şubat'taki lansmanda tanıtılacak olan 2020 Ferrari aracı, 19-21 Şubat tarihleri arasında Barcelona'daki ilk testte kullanılacak araç olacak. Asıl araç ise 27-29 Şubat tarihleri arasındaki ikinci teste getirilecek ve Melbourne'deki ilk yarışta da bu araç (aero paket) kullanılacak.

İspanya'daki ilk testte kullanılacak olan ilk versiyon araç, performans odaklı olmayacak ve tutarlılık ile dayanıklılığı değerlendirilmek için hazırlanacak.

Maranello merkezli ekibin mühendisleri, bu sayede mekanik parçaların beklentileri karşılayıp karşılamayacağını ve lastiklerin 2019'da ortaya çıkan sorunlardan sonra çalışıp çalışmadığına bakacak.

İkinci teste asıl aerodinamik paket getirilecek ve sadece o zaman yeni aracın yeterli yere basma gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilebilecek.

Bu, rüzgar tünelinde aeodinamik verimliliği arttırmak için çeşitli çalışmalar yapan David Sanchez'in ekibine de daha fazla zaman verecek.

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Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

L'abitacolo di una Ferrari SF90

L'abitacolo di una Ferrari SF90
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Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Ferrari SF90, confronto dello scarico

Ferrari SF90, confronto dello scarico
4/25

Fotoğraf: Giorgio Piola

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore
8/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF90, dettaglio del fondo

Ferrari SF90, dettaglio del fondo
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
10/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
11/25

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari SF90

Ferrari SF90
12/25

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90

Ferrari SF90
13/25

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90

Ferrari SF90
14/25

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Erik Junius

Una Ferrari SF90 alle verifiche tecniche

Una Ferrari SF90 alle verifiche tecniche
16/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari SF90, dettaglio delle sospensioni e dei cestelli dei freni anteriori

Ferrari SF90, dettaglio delle sospensioni e dei cestelli dei freni anteriori
17/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF90 in garage

Ferrari SF90 in garage
18/25

Fotoğraf: Erik Junius

Sebastian Vettel, Ferrari, al GP del Belgio del 2019

Sebastian Vettel, Ferrari, al GP del Belgio del 2019
19/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
20/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
21/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
22/25

Fotoğraf: Paul Foster

Emma Walsh e David Croft, Sky TV intervistano Charles Leclerc, Ferrari al Live Action Arena

Emma Walsh e David Croft, Sky TV intervistano Charles Leclerc, Ferrari al Live Action Arena
23/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
24/25

Fotoğraf: Erik Junius

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
25/25

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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