Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!
Ferrari, tıpkı Mercedes'in geçen yıl yaptığı gibi Barcelona'daki ilk test hafta sonunda Reggio Emilia'daki lansman aracıyla, ikinci teste ise Avustralya Grand Prix'sinde kullanacağı aerodinamik paketle katılmayı planlıyor.
Mercedes, geçen yıl gerçekleştirilen ilk testte, aerodinamik olarak pek de iyi olmayan bir araçla piste çıkmış ve rakiplerinin gerisinde bir görüntü çizmişti.
O dönem Ferrari'nin Mercedes'ten çok daha iyi olduğu ve Melbourne'ün favorisi olduğu söyleniyordu. Ancak Mercedes, asıl aero paketi ikinci teste getirdi ve tablo tamamen değişti.
Şimdi Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgiye göre Ferrari, geçen yılki deneyimlerinden ders çıkaracak ve Mercedes'in W10'da benimsediği stratejiyi uygulayacak.
11 Şubat'taki lansmanda tanıtılacak olan 2020 Ferrari aracı, 19-21 Şubat tarihleri arasında Barcelona'daki ilk testte kullanılacak araç olacak. Asıl araç ise 27-29 Şubat tarihleri arasındaki ikinci teste getirilecek ve Melbourne'deki ilk yarışta da bu araç (aero paket) kullanılacak.
İspanya'daki ilk testte kullanılacak olan ilk versiyon araç, performans odaklı olmayacak ve tutarlılık ile dayanıklılığı değerlendirilmek için hazırlanacak.
Maranello merkezli ekibin mühendisleri, bu sayede mekanik parçaların beklentileri karşılayıp karşılamayacağını ve lastiklerin 2019'da ortaya çıkan sorunlardan sonra çalışıp çalışmadığına bakacak.
İkinci teste asıl aerodinamik paket getirilecek ve sadece o zaman yeni aracın yeterli yere basma gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilebilecek.
Bu, rüzgar tünelinde aeodinamik verimliliği arttırmak için çeşitli çalışmalar yapan David Sanchez'in ekibine de daha fazla zaman verecek.
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
L'abitacolo di una Ferrari SF90
Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images
Ferrari SF90, confronto dello scarico
Fotoğraf: Giorgio Piola
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF90, dettaglio del fondo
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Una Ferrari SF90 alle verifiche tecniche
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari SF90, dettaglio delle sospensioni e dei cestelli dei freni anteriori
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF90 in garage
Fotoğraf: Erik Junius
Sebastian Vettel, Ferrari, al GP del Belgio del 2019
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Paul Foster
Emma Walsh e David Croft, Sky TV intervistano Charles Leclerc, Ferrari al Live Action Arena
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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|Editör
|Franco Nugnes
Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!
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