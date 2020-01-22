Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!

Mercedes, geçen yıl gerçekleştirilen ilk testte, aerodinamik olarak pek de iyi olmayan bir araçla piste çıkmış ve rakiplerinin gerisinde bir görüntü çizmişti.

O dönem Ferrari'nin Mercedes'ten çok daha iyi olduğu ve Melbourne'ün favorisi olduğu söyleniyordu. Ancak Mercedes, asıl aero paketi ikinci teste getirdi ve tablo tamamen değişti.

Şimdi Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgiye göre Ferrari, geçen yılki deneyimlerinden ders çıkaracak ve Mercedes'in W10'da benimsediği stratejiyi uygulayacak.

11 Şubat'taki lansmanda tanıtılacak olan 2020 Ferrari aracı, 19-21 Şubat tarihleri arasında Barcelona'daki ilk testte kullanılacak araç olacak. Asıl araç ise 27-29 Şubat tarihleri arasındaki ikinci teste getirilecek ve Melbourne'deki ilk yarışta da bu araç (aero paket) kullanılacak.

İspanya'daki ilk testte kullanılacak olan ilk versiyon araç, performans odaklı olmayacak ve tutarlılık ile dayanıklılığı değerlendirilmek için hazırlanacak.

Maranello merkezli ekibin mühendisleri, bu sayede mekanik parçaların beklentileri karşılayıp karşılamayacağını ve lastiklerin 2019'da ortaya çıkan sorunlardan sonra çalışıp çalışmadığına bakacak.

İkinci teste asıl aerodinamik paket getirilecek ve sadece o zaman yeni aracın yeterli yere basma gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilebilecek.

Bu, rüzgar tünelinde aeodinamik verimliliği arttırmak için çeşitli çalışmalar yapan David Sanchez'in ekibine de daha fazla zaman verecek.