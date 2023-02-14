Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş
Scuderia Ferrari motor şefi Enrico Gualtieri, kış arası boyunca dayanıklılık sorunlarına odaklandıklarını ve bu amaçla birçok alanda ciddi değişiklikler yaptıklarını söylüyor.
Geçen yıl gridin en hızlı iki aracından birini üreten ve özellikle Cumartesi günleri ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Ferrari, özellikle dayanıklılık sorunlarından dolayı şampiyonluk savaşına erkenden havlu attı.
Kış arasında çoğunlukla dayanıklılık sorunlarına odaklanan takım, geçen yılın son yarışlarında yavaştan çözülen sorunları tamamen rafa kaldırmayı hedefliyor.
Dayanıklılık sorunlarını çözüp çözemedikleri sorulan Gualtieri, bu amaçla birçok alanda sıkı çalışmalar yürüttüklerini söylüyor.
"Kış araları aracı hazırlamak için uğraşılmasından ötürü hep yoğun geçer, bu kış da bir istisna değildi. Aslında güç üniteleri, sıvılar, yani yağ ve benzin de dahil olmak üzere geçen yıl donduruldu, dolayısıyla yalnızca dayanıklılık sorunlarını çözmek için değişiklik yapabiliyoruz."
"Ancak dayanıklılık geçen sezonki Aşil tendonumuzdu, dolayısıyla kış arasını ana sorunlarımızı çözmek ve gerekli güvenilirlik seviyesine ulaşmaya çalışmak için kullandık. Bu bizim 2023 için ana hedefimizdi ve aslında kış boyunca bu faaliyetlere yoğunlaştık."
"Esas olarak geçtiğimiz sezon boyunca zorluklarla karşılaştığımız alanlara, yani yanmalı motor ve elektrik motorlarına odaklandık. Ancak aynı zamanda 2022'de pistte edindiğimiz deneyimlerden de faydalanmaya çalıştık ve kullanılan güç ünitelerinin bileşenlerinden gelen tüm geri bildirimler ve zayıf sinyaller üzerinde çalışmaya gayret ettik."
ferrari fio2
"Bu süreç, bileşen tasarımının çeşitli alanlarının yanı sıra montaj prosedürlerinin revize edilmesini de içermekteydi. Sürece güç ünitesi alanında görev yapan çalışanların yanı sıra Tedarik Zincirindeki meslektaşlarımızın ve tedarikçilerimizin de dahil oldu."
"2022 yılı boyunca pistte karşılaştığımız sorunların nedenlerini anlamaya çalışmak için tüm alanlarda çalıştık ve sonuç olarak bunları çözmek için tüm ana sistemlerimizi kullandık. Aslında bu, çok dar bir zaman diliminde yeni çözümler denemek için operasyonel alanlar da dahil olmak üzere tasarımdan teste kadar tüm alanları kapsayan bir çalışmaydı."
"Bununla birlikte, geçen sezonun ikinci bölümünden edindiğimiz deneyimi, gerekli yerlerde bazı bileşenleri geliştirmek için kullandık. Bu, hiçbir zaman bitmeyen ve gerekli güvenilirlik seviyesine ulaşmak için bileşenlerin sürekli iyileştirilmesine dayanan gerçek bir iştir."
"Üretilen bazı modifikasyonlarla ilgili olarak dyno'da bazı olumlu tepkiler alıyoruz, ancak her zamanki gibi iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı pistte göreceğiz."
Vasseur: "İyi bir başlangıç için önceliğimiz dayanıklılık"
Sainz ve Leclerc'in yeni kaskları ortaya çıktı
Son Haberler
Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı
Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı Aston Martin, yeni AMR23'ü Silverstone'da piste çıkardı
Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi
Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi Ferrari, SF-23'ü Fiorano'da piste çıkardı, yeni fotoğraflar geldi
Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?
Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi? Mercedes neden sıfır sidepod konseptinden vazgeçmedi?
Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler
Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler Galeri: Yeni Mercedes W14'ten kareler
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.