Ferrari, kış arasını dayanıklılık sorunlarına odaklanarak geçirmiş

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Geçen yıl gridin en hızlı iki aracından birini üreten ve özellikle Cumartesi günleri ne kadar hızlı olabileceğini gösteren Ferrari, özellikle dayanıklılık sorunlarından dolayı şampiyonluk savaşına erkenden havlu attı.

Kış arasında çoğunlukla dayanıklılık sorunlarına odaklanan takım, geçen yılın son yarışlarında yavaştan çözülen sorunları tamamen rafa kaldırmayı hedefliyor.

Dayanıklılık sorunlarını çözüp çözemedikleri sorulan Gualtieri, bu amaçla birçok alanda sıkı çalışmalar yürüttüklerini söylüyor.

"Kış araları aracı hazırlamak için uğraşılmasından ötürü hep yoğun geçer, bu kış da bir istisna değildi. Aslında güç üniteleri, sıvılar, yani yağ ve benzin de dahil olmak üzere geçen yıl donduruldu, dolayısıyla yalnızca dayanıklılık sorunlarını çözmek için değişiklik yapabiliyoruz."

"Ancak dayanıklılık geçen sezonki Aşil tendonumuzdu, dolayısıyla kış arasını ana sorunlarımızı çözmek ve gerekli güvenilirlik seviyesine ulaşmaya çalışmak için kullandık. Bu bizim 2023 için ana hedefimizdi ve aslında kış boyunca bu faaliyetlere yoğunlaştık."

"Esas olarak geçtiğimiz sezon boyunca zorluklarla karşılaştığımız alanlara, yani yanmalı motor ve elektrik motorlarına odaklandık. Ancak aynı zamanda 2022'de pistte edindiğimiz deneyimlerden de faydalanmaya çalıştık ve kullanılan güç ünitelerinin bileşenlerinden gelen tüm geri bildirimler ve zayıf sinyaller üzerinde çalışmaya gayret ettik."

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"Bu süreç, bileşen tasarımının çeşitli alanlarının yanı sıra montaj prosedürlerinin revize edilmesini de içermekteydi. Sürece güç ünitesi alanında görev yapan çalışanların yanı sıra Tedarik Zincirindeki meslektaşlarımızın ve tedarikçilerimizin de dahil oldu."

"2022 yılı boyunca pistte karşılaştığımız sorunların nedenlerini anlamaya çalışmak için tüm alanlarda çalıştık ve sonuç olarak bunları çözmek için tüm ana sistemlerimizi kullandık. Aslında bu, çok dar bir zaman diliminde yeni çözümler denemek için operasyonel alanlar da dahil olmak üzere tasarımdan teste kadar tüm alanları kapsayan bir çalışmaydı."

"Bununla birlikte, geçen sezonun ikinci bölümünden edindiğimiz deneyimi, gerekli yerlerde bazı bileşenleri geliştirmek için kullandık. Bu, hiçbir zaman bitmeyen ve gerekli güvenilirlik seviyesine ulaşmak için bileşenlerin sürekli iyileştirilmesine dayanan gerçek bir iştir."

"Üretilen bazı modifikasyonlarla ilgili olarak dyno'da bazı olumlu tepkiler alıyoruz, ancak her zamanki gibi iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı pistte göreceğiz."