"Ferrari, kendi ayağına sıkmanın kitabını yazdı"

Charles Leclerc, Fransa GP'de 11. virajda aracının arkasını kaybedip bariyerlere gidene kadar galibiyet için yarışıyordu. Yarışın ardından Leclerc, bunun "kabul edemez" bir hata olduğunu söyledi ve suçu üstlendi.

Bunun ardından Ferrari için iyi bir sonuç alabilecek tek isim Sainz'dı ancak takım, üçüncü sırayı alan İspanyol pilotu için şaşırtıcı bir strateji uyguladı.

Takım, Perez'i geçerek podyum pozisyonuna çıkan Sainz'ı saniyeler sonra taze orta hamur lastiklere geçmesi için pite aldı ve İspanyol, dokuzuncu sıraya düştü.

Sainz, beşinci sıraya kadar tırmanabildi ve Ferrari'nin bu kararı şampiyonada önemli puanlara mal oldu.

F1 yazarı McEvoy, "Ferrari'ye gerçekten akıl sır ermez."

"Zenginliklerine ve emsalsiz miraslarına rağmen, düzenli olarak kendi ayaklarına sıkıyorlar."

"Bu sezon dahi felaket üçlüydü başardılar: dayanıksızlık, strateji hataları ve sürücü ahmaklıkları."

"Bunun kitabı Maranello'da yazıldı."

"Neden? Niki Lauda, Michael Schumacher'in ihtişamlı döneminin neden daha fazla başarı ile desteklenmediğini sorduğumda benzersiz bir teori öne sürdü."

"O, 'fazla İtalyanlar' dedi. Schumacher'e, teknik şef Ross Brawn'a ve ağırlıklı olarak yerli iş gücüne sahip olmalarına atıfta bulunan Lauda şunları ekledi: 'Bir Alman etkisi vardı: açık ve bükülmez. İngilizler köprü görevi gördü. İtalya ise tamamen romantizm ve spagetti ile ilgili.'"

“Şimdi 'duyarcılık' dediğimiz şeye daha az önem veren biri varsa, o da Bay Lauda'ydı. Bu yapısı, yanarak ölmeden saniyeler önce yanan bir Ferrari'den kaçarak pekiştirildi.” dedi.

Marshals remove the damaged car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after his crash from the lead

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images