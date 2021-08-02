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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari, bir pilot kazaya neden olmaktan suçlu bulunursa takımının hasar gören diğer araçların onarım maliyetlerini ödemesinin Formula 1 tarafından değerlendirilmesi gerektini düşünüyor.

Ferrari: “Kazaya neden olan takımlar, hasarın maliyetini ödemeli”

Red Bull, son iki yarışta yaşadığı büyük kazaların ardından F1’in bütçe kısıtlaması düzenlemelerini yeniden değerlendirmesini istiyor. Şimdi ise Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu konuda radikal bir fikir önerisinde bulundu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc’in, Macaristan Grand Prix’sinde ilk virajda Lance Stroll tarafından pist dışına itilmesi nedeniyle Binotto, bu durumun incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Fakat Binotto, takımlara kısıtlama dahilinde olmayan ekstra bir bütçe verilmesinin doğru yol olduğunu düşünmüyor ve bunu yerine, kazaya neden olan pilotun takımının rakiplerinin aracında oluşan hasarın maliyetini karşılaması gerektiğine inanıyor.

Binotto, “Bence bu, yakın gelecekte diğer takım patronları, FIA ve F1 ile tartışılmaya değer bir konu.”

“Elbette suçlu değilseniz, büyük bir hasara sahip olmak bütçe kısıtlaması nedeniyle daha fazla sonuç doğuracaktır.”

“Buna muafiyetler mi eklemeliyiz? Bu çözüm konusunda emin değilim. Bence kontrol edilmesi çok zor olabilir.”

“Fakat bence eğer bir pilot suçluysa takımı en azından diğer takımların hasarını ve onarım maliyetini karşılamaları gerekiyor. Bu pilotları daha sorumluluk sahibi bir hale getirecektir.”

Binotto’nun yorumları, Red Bull’un üst üste büyük kazalara karıştığı iki yarışın ardından geliyor.

Red Bull, Britanya Grand Prix’sinde Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında yaşanan kaza sonucunda aracı onarmak adına yaklaşık 1.8 milyon dolar harcamıştı ve Macaristan’da da buna benzer düzeyde kazalar yaşadılar.

Macaristan’daki ilk turda aracın kontrolünü kaybeden Valtteri Bottas, ilk virajda bir yığılma oluşmasına neden olmuştu ve bunun sonucunda Red Bull sürücüleri Max Verstappen ve Sergio Perez’in araçları büyük hasarlar almıştı.

Verstappen yarışa devam edip puan barajı içerisinde finiş görse de Perez, kazadan kısa bir süre sonra yarış dışı kaldı ve takım, motorunun değişmesi gerekebileceğinden endişeleniyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, 145 milyon dolarlık bütçe sınırına yakın olan takımının, bu sezon bir kez daha büyük bir hasarı karşılamak zorunda kalmasını adil bulmuyor.

FIA’nın bu konuyu incelemesi ve takımların, kendi suçları olmayan kazaların bütçe kısıtlamasının içinde olmaması gerektiğini düşünüyor.

Horner, “Bu, bütçe kısıtlaması altında çok acımasız ve kendi hatanız olmayan bir kaza yaptığınızda, bunun için önemli bir bedel ödediğinizi kanıtlıyor. Ayrıca bu, bütçe ayırmadığınız bir şey.”

“FIA tarafından bunun, daha detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bütçe sınırı içinde kalmak için geçen kış bazı işten çıkarmalar yapmak zorunda kalan Red Bull’un son kazaların neden olduğu hasarların onarılması için gerekli olan paranın nasıl karşılayacağı sorulduğunda Horner, bazı fedakarlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

Horner, “Açıkçası neyin bütçe kısıtlamasının dahilinde olduğuna bakmanız gerekiyor. Özellikle endişe verici olan yedek parçalar ve motorlar. Bunu FIA ile tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü sonuçta sadece Red Bull'u değil, tüm takımları etkileyebilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

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