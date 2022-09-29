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Formula 1 Haberler

Ferrari, Kaspersky yerine Bitdefender ile anlaştı

Ferrari Singapur öncesinde Bitdefender ile sponsorluk anlaşması açıkladı.

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Ferrari, Kaspersky yerine Bitdefender ile anlaştı
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Ferrari, bu yılın başına kadar BT güvenlik şirketleri arasında öne çıkan firmalardan biri olan Kaspersky ile çalışıyordu.

Fakat ortaklık, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı'nın Rus şirketlerine uyguladığı yaptırımların ardından sona erme noktasına geldi.

Ferrari başlangıçta Rus şirketle devam edeceğini açıklasa da, görünüşe bakılırsa taraflar yollarını ayırma kararı aldılar. İtalyan ekip bunun üzerine Bitdefender ile anlaştı.

Bitdefender da bu sektörün liderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirket 2001 yılında Romanya'da kuruldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de faaliyet gösteriyor.

Bitdefender logosu şimdilik Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in araçlarında ve kasklarında yer alırken, gelecek yıl sürücülerin yarış tulumlarında ve resmi takım üniformasında da yer alacak.

Takım patronu Mattia Binotto, "Yeni bir işbirliğine başlamaktan gurur duyuyoruz. Bitdefender ve Ferrari, maksimum teknolojik verimlilik, performans anlamında mükemmellik  ve güvenlik kültürü gibi konularda aynı değerleri taşıyor."

"Bitdefender gibi yenilikçi, sağlam ve halihazırda güveliğiyle öne çıkmış bir ortağa güvenebilmek bizim için bir zevk." dedi.

Taraflar arasında yapılan anlaşma çok yıllık olacak.

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