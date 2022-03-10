Ferrari, Kaspersky logolarını araç ve kasklardan kaldırma kararı aldı

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Ferrari, Rus siber güvenlik ve anti-virüs yazılımı sağlayıcısı sponsoru Kaspersky'ın logolarının araç üstünde veya pilot kasklarında yer almayacağını doğruladı.

İtalyan takım, Bahreyn testleriyle birlikte Kaspersky ile olan sponsorluğunu "duraklatma" kararı aldı, bunun anlamı Kaspersky logoları bundan böyle "görünür olmayacak".

Fakat Kaspersky, takımın anti-virüs sağlayıcısı olarak kalmaya devam edecek.

RacingNews365 tarafından kamuoyuna paylaşılan bir duyuruda takım, "Ferrari, spor aracılığıyla Ukrayna'da zor durumdaki tüm insanlara 'arkanızdayız, sizi destekliyoruz' mesajı verebileceğine inanıyor."

"Ferrari ve Kaspersky, logoları araç ve kasklardan kaldırma kararı aldı. Kaskların üstündeki Kaspersky logolarının yerinde #essereFerrari ibaresi yer alacak." ifadelerini kullandı.

Ferrari ayrıca geçtiğimiz günlerde Ukrayna için bir milyon euro çapında bir bağış yapılacağını da açıklamıştı.

Casque spécial de Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Charles Leclerc

Ferrari için bir diğer soru işareti ise test pilotları Robert Shwartzman.

FIA, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir kararname ile Rus pilotların Rusya bayrağı altında yarışmasını yasaklamış, bu pilotların "FIA Bayrağı" altında yarışmasına ise izin verileceğini açıklamıştı. Rus pilotlar yarışmaya devam etmek için ayrıca bir "taahhütname" imzalamak durumundalar.

Shwartzman İsrail doğumlu fakat kendini bir Rus olarak tanımlıyor ve kariyeri boyunca Rusya bayrağı altında yarıştı. Shwartzman geçtiğimiz yıl şampiyonayı Oscar Piastri'nin ardından ikinci sırada tamamladı.

22 yaşındaki pilotun Ferrari ile yakın ilişkileri var ve bu sezon takımın test pilotu olarak görev yapacak.

RacingNews365'e göre Shwartzman'ın geleceği şu anda mercek altında ve takım diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Shwartzman'ın nihai durumunun yakında açıklanması bekleniyor.