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Ferrari, Kaspersky ile yollarını ayırmayı düşünmüyor

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından takımın önemli partnerlerinden Karspersky'i kaybetmek zorunda kalacaklarını düşünmüyor.

Ferrari, Kaspersky ile yollarını ayırmayı düşünmüyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından tüm dünyada Rusya'ya yönelik önemli yaptırımlar uygulanıyor.

Bunun motor sporları dünyasına olan yansımaları da tüm hızıyla sürüyor. FIA, hiçbir Rus takımın veya pilotun, Rus bayrağıyla yarışmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Fakat Britanya bir adım daha ileri gitti ve Rusya ile bağlantılı hiçbir pilot, takımı veya yetkiliyi ülkedeki etkinliklere almayacaklarını açıkladı.

Bunun bir de sponsor boyutu var. Örneğin Haas, takımın ana sponsoru Uralkali'nin logolarını araçtan kaldırdı ve muhtemelen taraflar yollarını ayıracaklar.

Bunu diğer Rus sponsorlukların takip etmesi oldukça muhtemel ve bundan ötürü gözler Ferrari'ye de çevrilmiş durumda.

Çünkü Ferrari'nin partnerlerinden birisi, anti-virüsler konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Rusya merkezli Kaspersky şirketi.

Geçen hafta Katalonya'da konuşan takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc'in kaskında açıkça görülebilen marka logolarının kaldırılmayacağını ima etti.

Binotto, "Kaspersky, küresel bir şirket."

"Elbette durumu yakından takip ediyoruz ve tüm partnerlerimizle görüşme yapacağız. Fakat şu anda bu konuda bir endişemiz yok." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Erik Junius

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