Ferrari, Kaspersky ile olan kontratını genişletti

Scuderia Ferrari, siber güvenliğin yanı sıra, veri koruma anlamında dünyanın lider şirketlerinden birisi olan Kaspersky ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kaspersky ve Ferrari arasındaki ortaklık 2010 yılına kadar uzanıyor. Takım, 2015 yılında yeni bir anlaşma imzalamış ve bu kapsamda geride kalan süre içerisinde birlikte çalışmaya devam etmişlerdi.

Taraflar 2021 sonrasında beraber çalışmaya devam edecek ve Kaspersky artık 2019'dan beri Ferrari Ferrari içerisindeki sanal motor sporları faaliyetlerinden sorumlu olan FDA Esports Team'in resmi partneri de olacak.

Rus şirketi, hem Maranello'daki Ferrari fabrikasında hem de dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde, İtalyan ekibe düzenli olarak bilgi koruması sağlıyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yaptıkları yeni anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Binotto, "Kaspersky ile ortaklığımızı yenilemekten ve aslında ortaklığımızın kapsamını genişletmekten memnuniyet duyuyoruz."

"İki şirketin, teknolojik mükemmellik için çaba gösterme ve takım çalışması kültürü gibi pek çok ortak noktası var."

"Kaspersky yılı aşkın bir süredir hem pistte hem de Maranello'da verilerimizi korumada kilit bir rol oynadı. Takım için bu kadar hassas bir konu söz konusu olduğunda, her zaman böyle güvenilir bir ortağa sahip olabilmemiz çok önemli." dedi.

Antonio Fuoco, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images