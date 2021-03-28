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Ferrari, kadın pilotları için Iron Dames F4 takımıyla anlaştı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Ferrari, FIA'nın Girls on Track (Pistteki Kızlar) projesini kazanan kadın sürücüler için Iron Dames Formula 4 takımıyla anlaştığını duyurdu.

Ferrari, kadın pilotları için Iron Dames F4 takımıyla anlaştı

Ferrari, Ferrari Sürücü Akademisi'ne yetenekli kadın ekleme çalışmaları kapsamında FIA ile işbirliği yaptı ve Girls on Track adlı çalışmaya başladı.

Bu programın ilk kazananı 16 yaşındaki Maya Weug olmuştu ve Weug, bu sene başında Maranello'da çalışmalara başladı.

Ferrari, Çarşamba günü yaptığı açıklamada programın 2020'de başarılı olmasının ardından FIA ile iki senelik daha anlaşma yaptıklarını duyurdu. 2023 sonuna kadar devam edecek programa kabul edilecek kişi sayısı da iki katına çıkacak.

Girls on Track programı sayesinde Ferrari Sürücü Akademisi'ne giren kadın sürücüler, Deborah Mayer'ın Iron Dames projesinde yarışma fırsatı bulacak. Bu projede yıllardır tamamen kadın pilotlardan oluşan Ferrari ekipleri GT yarışlarına katıldı.

Weug, bu sene Iron Dames aracıyla İtalya Formula 4 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, "İlk FIA Girls on Track çalışmasının sonuçlanmasının ardından son birkaç aydır tüm dünyadan çok büyük destek aldık."

"Bu program aracılığıyla pozitif enerji oluştuğunu görmek harika. Sorumluluklarımızın farkındayız ve FIA ile birlikte bu projenin büyümesine yardımcı olmaya, her zaman tüm dünyada kadınların motor sporlarında daha fazla fırsat bulmasını sağlamaya devam edeceğiz."

"Bu kapsamda, Iron Dames ve Deborah Mayer'ı Ferrari Sürücü Akademisi'nin FIA Girls on Track - Rising Stars programının uzun vadeli partneri olarak karşılamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Maya'yı FIA lisanslı İtalya F4 Şampiyonası'nda Deborah'ın takımında geçireceği ilk senesinde en iyi şekilde desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

 
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Editör Luke Smith

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