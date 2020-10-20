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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

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Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Ferrari, gelecek sene gridin yukarılarına dönmek adına geliştirme jetonlarını yeni aracın arkasını düzenlemek için kullanacak.

İtalyan takım, SF1000 aracının motorundaki performans düşüşü ve aracın çok fazla sürtünmeye maruz kalması sebebiyle zorlu bir 2020 sezonu geçiriyor. 

Maranello merkezli ekip güç ünitesinde çalışmalara başladı ancak aynı zamanda aracın zayıf olduğu diğer alanlarda da çalışmalar devam ediyor. Şasi mühendisliği bölümü başkanı Simone Resta, aracın arka tarafına odaklandıklarını söyledi.

Autosprint'e konuşan Resta, "Aracın arkasını yeniden yapacağız. O bölümün 2021'de şasi ve aerodinami alanında daha fazla gelişime izin vereceğini düşünüyoruz."

"Dahası, aracın arka tarafı gelecek sene lastikler üzerinde daha az aerodinamik yük olması için getirilen kural değişikliklerinden etkilenecek."

"Tabandaki bu değişikliklerin sonucunda, tüm takımlar belli seviyede yere basma gücü kaybedecek ve o bölümde kaybı mümkün olduğu kadar telafi etmek gerekli olacak. Bu yüzden gelecek sene gelişim jetonlarını kullanmak için en önemli alanın arka taraf olduğuna inanıyoruz." dedi.

 

Bu sene harcamaları düşürme çalışmaları kapsamında, takımların 2021 için şaside yapabilecekleri değişiklikler kısıtlandı. Bu kapsamda takımların kısıtlı gelişim yapabilmeleri için jeton hakkı getirildi.

Resta, motor ve aracın arka tarafında yapacakları değişikliklere rağmen gelecek sene atacakları adım konusunda temkinli olduklarını söyledi.

Resta, "Göründüğü kadar bir serbestlik yok. Motoru kış döneminde serbest bir şekilde geliştirebilirsiniz ancak 2021'den itibaren motorlar dondurulacak. Ardından daha fazla motora dokunamayacağız."

"Aerodinami serbest olsa da, altındaki yapıya bağlı. Aerodinamiyi kıyafet gibi düşünebilirsiniz. Nihai olarak altındaki vücut, son şeklini veriyor."

"Bu yüzden burun yapısı aynı kalıyorsa, yeni bir ön kanat tasarlayabilirim ancak yine de yaratıcılık sınırlı olur. Tüm bu kısıtlamalar ve gelişimin dondurulmasıyla, bir sezonda şu anda liderlerle olan farkı kapatmak zor olacak." dedi.

Yardımcı editör: Franco Nugnes

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Jonathan Noble

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