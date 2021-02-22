Ferrari, Jerez'deki 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli'nin 30 günlük test programı bugün Jerez'de başladı ve üç gün sürecek ilk test, Ferrari tarafından gerçekleştiriliyor.

Ferrari, 2019 SF90 aracını, 18 inç Pirelli lastiklerini kullanabileceği şekilde düzenledi ve bugün Jerez'de piste çıkardı.

Başlangıçta bugün kuru zemin lastiği kullanılacağı söylenmişti, ancak Pirelli test programını değiştirdi.

Bugün tüm gün ıslak zemin lastikleriyle sürüş yapıldı. Takımın genç pilotu Charles Leclerc, hem sabah hem de öğleden sonra Pirelli'nin yağmur ve geçiş lastikleriyle toplam 110 tur attı.

Yarın yine ıslak zemin lastikleri test edilecek ve direksiyon başında tüm gün Carlos Sainz Jr. oturacak.

Çarşamba günü ise kuru zemin lastikleri test edilecek. Sabah Leclerc'in, öğleden sonra ise Sainz'ın sürüş yapması planlanıyor.

Leclerc, geçen yılın Şubat ayında da 18 inç Pirelli lastiklerini test etmişti. Bundan ötürü geçen yılla bu yılki lastikleri karşılaştırma fırsatı yakalamış olacak.

Bu yılın kalan kısmında, diğer takımların da 18 inç lastikleri test etmesi planlanıyor.