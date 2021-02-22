Ferrari, Jerez'deki 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli'nin 30 g\u00fcnl\u00fck test program\u0131 bug\u00fcn Jerez'de ba\u015flad\u0131 ve \u00fc\u00e7 g\u00fcn s\u00fcrecek ilk test, Ferrari taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.\nFerrari, 2019 SF90 arac\u0131n\u0131, 18 in\u00e7 Pirelli lastiklerini kullanabilece\u011fi \u015fekilde d\u00fczenledi ve bug\u00fcn Jerez'de piste \u00e7\u0131kard\u0131.\nBa\u015flang\u0131\u00e7ta bug\u00fcn kuru zemin lasti\u011fi kullan\u0131laca\u011f\u0131 s\u00f6ylenmi\u015fti, ancak Pirelli test program\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi.\nBug\u00fcn t\u00fcm g\u00fcn \u0131slak zemin lastikleriyle s\u00fcr\u00fc\u015f yap\u0131ld\u0131. Tak\u0131m\u0131n gen\u00e7 pilotu Charles Leclerc, hem sabah hem de \u00f6\u011fleden sonra Pirelli'nin ya\u011fmur ve ge\u00e7i\u015f lastikleriyle toplam 110 tur att\u0131.\nYar\u0131n yine \u0131slak zemin lastikleri test edilecek ve direksiyon ba\u015f\u0131nda t\u00fcm g\u00fcn Carlos Sainz Jr. oturacak.\n \n\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc ise kuru zemin lastikleri test edilecek. Sabah Leclerc'in, \u00f6\u011fleden sonra ise Sainz'\u0131n s\u00fcr\u00fc\u015f yapmas\u0131 planlan\u0131yor.\nLeclerc, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n \u015eubat ay\u0131nda da 18 in\u00e7 Pirelli lastiklerini test etmi\u015fti. Bundan \u00f6t\u00fcr\u00fc ge\u00e7en y\u0131lla bu y\u0131lki lastikleri kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma f\u0131rsat\u0131 yakalam\u0131\u015f olacak.\nBu y\u0131l\u0131n kalan k\u0131sm\u0131nda, di\u011fer tak\u0131mlar\u0131n da 18 in\u00e7 lastikleri test etmesi planlan\u0131yor.\n\n\n\n