Ferrari, Jerez'deki 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ocon, 2018 F1 aracı ile Paul Ricard pistinde sürüş yaptı Sonraki / Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Jerez'deki 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Charles Leclerc, bugün Jerez'de gerçekleştirilen lastik testi kapsamında Ferrari SF90'ın direksiyonuna geçti ve tüm gün ıslak zemin lastikleriyle sürüş yaptı.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Jerez'deki 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli'nin 30 günlük test programı bugün Jerez'de başladı ve üç gün sürecek ilk test, Ferrari tarafından gerçekleştiriliyor.

Ferrari, 2019 SF90 aracını, 18 inç Pirelli lastiklerini kullanabileceği şekilde düzenledi ve bugün Jerez'de piste çıkardı.

Başlangıçta bugün kuru zemin lastiği kullanılacağı söylenmişti, ancak Pirelli test programını değiştirdi.

Bugün tüm gün ıslak zemin lastikleriyle sürüş yapıldı. Takımın genç pilotu Charles Leclerc, hem sabah hem de öğleden sonra Pirelli'nin yağmur ve geçiş lastikleriyle toplam 110 tur attı.

Yarın yine ıslak zemin lastikleri test edilecek ve direksiyon başında tüm gün Carlos Sainz Jr. oturacak.

 

Çarşamba günü ise kuru zemin lastikleri test edilecek. Sabah Leclerc'in, öğleden sonra ise Sainz'ın sürüş yapması planlanıyor.

Leclerc, geçen yılın Şubat ayında da 18 inç Pirelli lastiklerini test etmişti. Bundan ötürü geçen yılla bu yılki lastikleri karşılaştırma fırsatı yakalamış olacak.

Bu yılın kalan kısmında, diğer takımların da 18 inç lastikleri test etmesi planlanıyor.

Ocon, 2018 F1 aracı ile Paul Ricard pistinde sürüş yaptı

Önceki haber

Ocon, 2018 F1 aracı ile Paul Ricard pistinde sürüş yaptı

Sonraki haber

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

6s
2
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

52 dk
3
Formula 1

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

10s
4
Formula 1

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

5s
5
Formula 1

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

4s
Son Haberler
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

19dk
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

52dk
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

1s
Red Bull, América Móvil ile anlaştı
F1

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

2s
Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı
F1

Perez, 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

Franco Nugnes More from
Franco Nugnes
Leclerc, SF90'la Jerez'de piste çıktı
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, SF90'la Jerez'de piste çıktı

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi
Formula 1 / Analiz

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?
Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M, ne kadar Mercedes olacak?

More from
Charles Leclerc
Sainz, Norris'le olan "özel ilişkisini" Ferrari'de tekrarlamak istiyor
Formula 1 / Son dakika

Sainz, Norris'le olan "özel ilişkisini" Ferrari'de tekrarlamak istiyor

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?
Formula 1 / Analiz

F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş Sakhir GP
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

More from
Ferrari
Ferrari, 18 inç lastik testi için SF90'ı tekrar piste çıkarıyor
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 18 inç lastik testi için SF90'ı tekrar piste çıkarıyor

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"
Formula 1 / Son dakika

Di Montezemelo: "Rossi'nin F1'de Ferrari için yarışma planı, reklam amaçlı değildi"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 aracına dair ilk detayı paylaştı

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Son Haberler

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Red Bull, América Móvil ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.