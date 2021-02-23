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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Jerez testinin ikinci gününü tamamladı

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Ferrari, Jerez'de gerçekleştirilen 18 inç lastik testinin ikinci gününü başarılı şekilde tamamladı.

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Ferrari, Jerez testinin ikinci gününü tamamladı

2022 yılında 18 inç lastiklere geçilecek ve bundan ötürü Pirelli'ye 30 günlük test fırsatı sunulmuş durumda. 30 günlük testlerden ilki dün Jerez'de başladı.

18 inç lastiklere göre ayarlanan Ferrari SF90 aracının direksiyonuna geçen Charles Leclerc, tüm gün yağmur lastiklerini test etti ve toplamda 110 tur attı.

Bugün ise kuru zemin lastikleri test edildi. Hem Leclerc hem de Carlos Sainz, yarımşar gün Ferrari SF90'ın direksiyonuna geçtiler. İkili, gün boyunca Pirelli'nin yeni kuru zemin lastikleriyle toplam 85 tur attı.

Test, yarın yapılacak ıslak zemin testiyle birlikte sona erecek. Jerez'de hava iyi olduğu için pist tankerler tarafından sürekli ıslatılacak.

Yarın direksiyona tüm gün Sainz geçecek ve testi noktalayan isim olacak.

Sonrasında Ferrari, 26 Şubat'ta yapılacak 2021 takım lansmanına konsantre olacak.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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