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Formula 1 / Avustralya GP Analiz

Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi

Ferrari, sürpriz bir şekilde İspanya GP'ye getirmeyi planladığı yeni difüzörünü 1. antrenman seansında test etti ve veriler topladı. Bugün toplanan veriler olumlu işaretler verirse, yeni difüzör Imola'ya getirilebilir.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi
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Bu sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansında, Charles Leclerc'in F1-75'ine yeni bir difüzör takıldı. Bu bir sürprizdi çünkü bu difüzörün İspanya'ya getirilmesi planlanıyordu. 

Yeni difüzör sadece 1. antrenman seansında denendi ve sadece Leclerc'in aracına takılabildi çünkü şu anda bu difüzörden sadece 1 tane var. Bugün toplanan verilerin olumlu sonuçlar vermesi durumunda, yedek parçalar üretilmeye başlanacak. Bütçe sınırlamasının etkisini burada görmüş oluyoruz. 

Bahsettiğimiz gibi, bu difüzör aslında İspanya GP için planlanmıştı. Bugün sadece Maranello'daki mühendisler için kullanışlı olacak veriler toplandı. Eğer toplanan veriler mühendisleri memnun ederse, yeni difüzör Imola'ya getirilebilir. 

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Dettaglio del nuovo diffusore Ferrari F1-75 al GP d'Australia

Dettaglio del nuovo diffusore Ferrari F1-75 al GP d'Australia

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, yeni tabanını İspanya'ya getirmeyi planlıyordu ve orijinal plan bu şekildeydi. Bugün denenen yeni difüzör de o tabanın bir parçası olacaktı. 

Ancak bugün toplanan veriler mühendisleri mutlu ederse ve Maranello'daki mühendisler tabanın diğer parçalarını Imola'da yarışmaya hazır hâle getirebilirlerse, yeni tabanı Imola'da bile görebiliriz.  

Bu yeni difüzörle hedeflenen temel şey aracın aerodinamik verimliliğini artırma, yani sürüklenmeyi azaltmak. F1-75, yere basma gücü üretme konusunda gayet iyi. Şimdi aerodinamik verimliliğe odaklanılıyor. 

Daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi Enrico Cardile'nin ekibi, RB18'in düzlük hızını yakalayabilmek için aracın sürüklenmesini azaltmak istiyor. Imola'ya gelecek güncellemelerin de iki temel hedefi var: Hafiflemek ve sürüklenmeyi azaltmak. 

Ayrıca Ferrari, bugün gerçekleştirilen antrenman seanslarında Gurney kanatçığını araçta tuttu. Bu da sürtünmeyi azaltmak için yapılmış bir tercihti. 

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Ferrari, Avustralya'da ilk iki yarıştaki kadar rekabetçi olabileceğini gösterdi. İlk antrenmanı Sainz, ikinci antrenmanı ise Leclerc ilk sırada tamamladı. Ancak Max Verstappen, uzun sürüşlerde Ferrari'lerin temposundaydı. Pazar günü, Suudi Arabistan'daki gibi lastik lastiğe bir mücadele izleyeceğiz gibi duruyor. 

Ferrari F1-75: ecco il nolder montato al GP d'Australia dietro al flap mobile

Ferrari F1-75: ecco il nolder montato al GP d'Australia dietro al flap mobile

Photo by: Giorgio Piola

 

 

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