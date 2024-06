Ferrari: "İspanya'da daha iyi olacağız"

Montreal'de Ferrari için sorunlar Cumartesi günü başladı: sürücüler lastikleri hızlı bir şekilde ısıtmayı başaramadılar ve bu yüzden son seansa kalamadılar.

Dünkü yarışta ise Charles Leclerc güç ünitesi sorunları yaşarken, Carlos Sainz spin atarak SF-24'ün zarar verdi.

Elbette, sorunların İspanya'da tekrarlanmaması için mümkün olan en kısa sürede çözüm üretilmesi gerekiyor.

Bu konuda konuşan Vasseur şöyle dedi: “Tüm sorunların burada bir anda ortaya çıktığını düşünüyoruz ve İspanya'da çok daha iyi olmayı bekliyoruz."

"Her şeyi analiz edeceğiz ve bir şeyleri farklı yapmanın mümkün olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

"Sezon uzun ve hâlâ iyi da da kötü anlar olacak fakat umarım bu tür düşüşleri artık görmeyiz."

Vasseur, Charles Leclerc'in sorun nedeniyle başlangıçta 80 beygir güç kaybettiğini söyledi.

"Yarışın ikinci turunda motor gücünde yaklaşık 80 beygirlik bir düşüş kaydettik. Yarışın kırmızı bayraklarla durdurulmasını, ardından tüm sistemleri kontrol edip, her şeyi sıfırlamayı umuyorduk."

"Ancak kırmızı bayrak yoktu. Bu yüzden uzun bir pit stop yapmak zorunda kaldık, bu da bizi neredeyse bir tur geride bıraktı ve yarış aslında onun için bitmişti.

"Carlos hakkında konuşacak olursak, kötü bir start aldı, bu yüzden geriye düştü. Yarışın bir noktasında başka bir araçla temas etti, bu da arka kanatta ve tabanda hasara neden oldu."

"Bu yüzden yarışa devam etmek imkansızdı."

