Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Ferrari: "İspanya'da daha iyi olacağız"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin İspanya Grand Prix'sinde sorunları çözmesini ve daha iyi olmasını bekliyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, cuts a corner

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Montreal'de Ferrari için sorunlar Cumartesi günü başladı: sürücüler lastikleri hızlı bir şekilde ısıtmayı başaramadılar ve bu yüzden son seansa kalamadılar.

Dünkü yarışta ise Charles Leclerc güç ünitesi sorunları yaşarken, Carlos Sainz spin atarak SF-24'ün zarar verdi.

Elbette, sorunların İspanya'da tekrarlanmaması için mümkün olan en kısa sürede çözüm üretilmesi gerekiyor.

Bu konuda konuşan Vasseur şöyle dedi: “Tüm sorunların burada bir anda ortaya çıktığını düşünüyoruz ve İspanya'da çok daha iyi olmayı bekliyoruz."

"Her şeyi analiz edeceğiz ve bir şeyleri farklı yapmanın mümkün olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

"Sezon uzun ve hâlâ iyi da da kötü anlar olacak fakat umarım bu tür düşüşleri artık görmeyiz." 

Vasseur, Charles Leclerc'in sorun nedeniyle başlangıçta 80 beygir güç kaybettiğini söyledi.

"Yarışın ikinci turunda motor gücünde yaklaşık 80 beygirlik bir düşüş kaydettik. Yarışın kırmızı bayraklarla durdurulmasını, ardından tüm sistemleri kontrol edip, her şeyi sıfırlamayı umuyorduk."

"Ancak kırmızı bayrak yoktu. Bu yüzden uzun bir pit stop yapmak zorunda kaldık, bu da bizi neredeyse bir tur geride bıraktı ve yarış aslında onun için bitmişti.

"Carlos hakkında konuşacak olursak, kötü bir start aldı, bu yüzden geriye düştü. Yarışın bir noktasında başka bir araçla temas etti, bu da arka kanatta ve tabanda hasara neden oldu."

"Bu yüzden yarışa devam etmek imkansızdı."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, is hit with Champagne on the podium

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, is hit with Champagne on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber RB: "Hatalı start suçu Ricciardo'nun değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Formula 1
Kanada GP
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”
Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”

Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”

Formula 1
Kanada GP
Verstappen: “Red Bull artık temiz hafta sonları geçirmeli”
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Formula 1
Kanada GP
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Son Haberler

Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı

FE Formula E
Formula E, 2024/25 takvimini açıkladı
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

F1 Formula 1
Kanada GP
Mercedes'in "stratosferik" hızı rakiplerini alarma geçirdi

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye