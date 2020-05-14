Ferrari, IndyCar'a geçişle ilgilendiğini doğruladı!

Ferrari daha önce hiç IndyCar'da yarışmadı ancak Formula 1'deki görüşmelerde koz olarak kullanabilmek için 1986 yılında seri için bir araç hazırlamıştı.

Geçtiğimiz hafta F1 efsanesi Mario Andretti, Ferrari'yi IndyCar'a çağırmıştı ve Mattia Binotto da seriye olan ilgilerini ilk kez resmen doğruladı.

Binotto, bu sayede Formula 1 projesinden çıkarılan insanları şirket bünyesinde tutmalarını umut ediyor.

“Ferrari, çalışanlarına karşı çok fazla sosyal sorumluluk hissediyor ve gelecekte her biri için şirketimizde yer olacağından emin olmak istiyoruz. Bu nedenle alternatif programları değerlendirmeye başladık ve şu anda yeni kuralların yürürlüğe gireceği 2022 yılı için, Formula 1'den çok daha farklı olan IndyCar'a baktığımızı doğrulayabilirim."

"Aynı zamanda dayanıklılık şampiyonasına ve diğer serilere de bakıyoruz. Bizim için en iyi seçimi yapmaya çalışacağız."

"Tüm bunları Formula 1 programını etkilemeden yapacağız. 70 yıldır Formula 1'deyiz ve tekrar yarışacağız."

"Son haftalarda Formula 1 takımlarının kullanabileceği bütçenin azaltılması için pek çok tartışma yapıldı ve şimdi bir sonuca varıldı. Daha önce 175 milyon dolar olan tavan rakamı, şimdi 145 milyon dolara düşecek."

"Ferrari olarak kendimizi geçen yıl onaylanan bütçeye göre yapılandırıyorduk ve daha da azaltılmasından ötürü önemli bir zorlukla karşı karşıya kalacağız Tüm personelin, yapının ve organizasyonun gözden geçirilmesi gerekiyor."