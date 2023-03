Ferrari, Imola'ya yeni bir SF-23 getiriyor: Yeni taban, arka süspansiyon ve sidepodlar!

2023 Ferrari için kayıp bir yıl daha mı olacak? İtalya'daki birçok meslektaşımız, 2023 sezonunu "kayıp bir yıldan" ziyade "geçiş yılı" olarak nitelemekteler.

Ferrari'nin gelecek sezon Red Bull tarzı sidepodlara geçiş yapacağını ve bu yıl SF-23'te büyük değişimler olacağını düşündüğümüzde, 2023'ü "geçiş yılı" olarak niteleyebiliriz. Ferrari'nin yeni bir konsept ve büyük değişikliklerle geleceği 2024 sezonu öncesinde önemli bir geçiş yılı.

Bu geçiş yılında tamamen kaybolmamak için Maranello'da bir plan oluşturdular. Enrico Cardile ve ekibi, bu planı takip edecekler.

Bu plana göre, ilk büyük değişimler Mayıs ayındaki Imola yarışında yaşanacak. Peki neler değişecek, mühendislerin çözmeye çalıştığı sorunlar neler? Gelin birlikte bakalım.

21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Emilia Romagna GP ile F1'in Avrupa sezonu başlayacak, buna ek olarak Scuderia'nın da 2023 şampiyonası da gerçekten başlamış olacak.

Çünkü Ferrari, düzenlenmiş ve bazı hataları düzeltilmiş SF-23'ü Imola'ya getirecek.

Bu haberin ışığında söyleyebiliriz ki Ferrari'nin güncelleme planlarını değiştirdiği açık.

Normal şartlarda, Ferrari güncellemelerini sezona dengeli bir şekilde yaymayı planlıyordu ve bir yarışa büyük güncellemeler getirmektense, sezon boyunca küçük küçük güncellemeler gelecekti. Bu süreç sezona yayılacaktı ve dengeli ilerleyecekti.

Fakat SF-23'te ciddi sorunlar mevcut ve Ferrari, 2023'ü kurtarmaya çalışmak için güncelleme planını değiştirerek büyük bir karar aldı.

Güncelleme çalışmaları artık daha hızlı işliyor ve yapılacak değişiklikler, alınacak riskler daha büyük. Bütçe sınırının sunduğu kaynakların büyük kısmı da bu çalışmalara gidecek.

SF-23'ün en büyük sorunlarından birisi, belli hızlarda dalgalanma yaşaması ve bu yüzden de istenilen alçaklıkta sürüş yapamaması. Ferrari, SF-23'te sürüklenmeyi azaltmaya fazlasıyla odaklandı ve bu konuda gelişme kaydedildi. Ancak aracın sürüklenmesi azaltılırken, dalgalanmaya gerektiği kadar dikkat edilmedi ve bu sorun bir nevi geri dönmüş oldu.

Mühendislerin bu soruna yönelik ana hedefi şu: SF-23'ün rüzgar tünelinde olduğu kadar alçak sürüş yapabilmesi.

Dalgalanma sorunu rüzgar tünellerinde yaşanmaz. Yani rüzgar tünellerinin yapısı gereği dalgalanma sorunu rüzgar tünellerinde görülmez.

Dolayısıyla mühendisler, rüzgar tünellerinde araçları yere daha yakın bir şekilde ayarlayabilirler. SF-23 de rüzgar tünelinde daha alçak bir şekilde ayarlanıyor.

Kırmızı araç, rüzgar tünelindeki alçaklıkta sürüş yaptığında gelen veriler çok ümit verici ama gerçek hayatta asfalta çıkıldığında, rüzgar tünelindeki alçaklıkta sürüş yapılamıyor. Çünkü rüzgar tünelinde olmayan dalgalanma, gerçek hayatta yaşanıyor ve aracın yüksekliğinin artırılması gerekiyor.

Mühendislerin ana hedefi de ilk olarak pistteki dalgalanmayı azaltarak, rüzgar tünelindeki sürüş yüksekliğine ulaşabilmek.

Mühendisler şu anda aracın kerb'lerde ve hatta asfaltta, dalgalanma yüzünden zarar görmemesi için sürüş yüksekliğini artırmak zorunda kalıyorlar. Bu da yere basma gücü kaybına neden oluyor.

Ayrıca, daha az yere basma gücü üretmek lastik performansını da etkiliyor. Çünkü daha az yere basma gücü, lastiklere aktarılabilecek daha az enerji demek.

Lastikleri besleyebileceğiniz enerji miktarı azalınca, lastiklerin çalışma aralığı oldukça daralıyor ve istenilen performans alınamıyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arrives on the grid with his mechanics

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images