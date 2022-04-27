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Ferrari, Imola'da daha az motor gücü mü kullandı?

Son iddialara göre Ferrari, Imola'da motor gücünü biraz kıstığı için tur başına 0.1 saniyelik bir kayıp yaşadı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, Imola'da daha az motor gücü mü kullandı?
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Ferrari, Imola hafta sonunda tempo olarak gayet iyi olmasına rağmen lastik aşınmasını istediği şekilde kontrol altında tutamadı. Bu durum sprint yarışında Charles Leclerc'in başını epey ağrıttı.

Pazar günü ise kötü startının ardından dördüncü sıraya gerileyen Leclerc, aslında yine hızlı görünse de Sergio Perez'i geçmeyi başaramadı.

Leclerc birkaç kez Perez'i zorladı ancak Ferrari'siyle Red Bull pilotunu geçmekte zorlandı.

İtalyan basınına göre Ferrari, Carlos Sainz'ın yaşadığı sorunların ardından Charles Leclerc'in aracındaki güç ünitesini güvenli modda kullandı.

Ferrari, yarışın ıslak zeminde geçeceğini düşünüyordu ve böyle olsaydı, motor gücü o kadar da önemli olmayacaktı. Fakat yarış neredeyse tamamen kuru zeminde geçti.

Ferrari böylelikle motoru daha az güçte çalıştırdığı için Leclerc ötürü tur başına 0.1 saniye daha yavaş kaldı.

Şimdilik Ferrari tarafından bu habere yönelik herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş görünmüyor.

İtalyan ekip, Avustralya GP'nin ardından Sainz'ı bu yılki ikinci güç ünitesine geçirme kararı almıştı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Erik Junius

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