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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Ferrari, Imola için "büyük güncellemeler" hazırlıyor

Ferrari, yeni SF-24'ü geliştirmek ve daha da hızlandırmak için harekete geçmiş durumda. Takım ilk büyük güncellemesini Imola'ya getirebilir.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Bu yıla ön bölümle aradaki farkı kapatma ve şampiyonluk için mücadele etme hedefiyle başlayan Ferrari, yeni SF-24'ün çok iyi bir temelle sahip olduğunu gösterdi fakat mevcut versiyon henüz Max Verstappen'i yenmek için yeterli seviyede değil. 

Maranello merkezli ekip halihazırda ikinci en hızlı takım görüntüsü çiziyor; Sakhir ve Cidde'deki gece yarışları bunu fazlasıyla doğruladı.

Bu iki yarış SF-24'ün hem güçlü yönlerini hem de gelişmesi gereken alanları gösterdi. 

Cidde yarışından sonra takım patronu Frederic Vasseur, "Rüzgar tüneilnde zaten yeni parçalarımız var." demişti.

Formu1a.uno'ya göre rüzgar tünelinde SF-24'ün 1.0 versiyonunda bulunan konseptleri daha da öteye taşıyan bir "EVO versiyonu" var.

Nisan ayındaki Japonya GP'ye bazı küçük güncellemelerin getirilmesi beklenirken, yeni aerodinamik yapı büyük bir hızlanma olmadığı takdirde Mayıs ayında Imola civarında kullanılacak.

Yeni aerodinamik yapıda gövdenin ve taban tasarımının değişmesi bekleniyor. Haberlere göre, Ferrari sidepod/radyaör yapısında agresif bir çözüm benimseyecek ve daha dar yapıya geçecek.

Ferrari'nin beklentisi, bu parçaların SF-24'ün Red Bull ile arasındaki farkı azaltması ve galibiyet için çekişmeleri yönünde.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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