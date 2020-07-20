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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, ilk yarışların ardından Mick Schumacher'in gelişiminden çok memnun

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Ferrari, ilk yarışların ardından Mick Schumacher'in gelişiminden çok memnun
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 06:20

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin genç yeteneği Mick Schumacher'in gelişiminden övgüyle bahsetti.

Ferrari'nin genç yeteneği Mick Schumacher aslında sezona çok iyi bir başlangıç yaptı faka bunu sonuca yansıtmakta biraz zorlandı. Red Bull Ring'deki ilk yarışta ikinci sırada giderken pist dışında taştı. İkinci yarışta ise podyum ve hatta galibiyet savaşında olabilirdi ancak mekanik arıza ile yolda kaldı.

Geçen hafta sonu her iki Macaristan yarışında da üçüncü olan genç sürücü, şampiyonada 39 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Mick, eğer performansını devam ettirebilirse sezon sonunda Alfa Romeo F1 koltuğunu kapabilir.

Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto da genç sürücüden övgüyle bahsetti.

"Bence Mick kesinlikle iyi gidiyor, geçen yıldan çok daha iyi bir iş yapıyor. Formula 2'deki ikinci yılında geliştiğini gösteriyor ve  bunu yapması onun için önemliydi."

"Sezonun başlangıcından bu yana ilerleme kaydettiğini düşünüyorum, şanssızlıklar yaşadı ancak Macaristan'daki sonuçlarına bakarsanız oldukça başarılıydı. Bu yüzden Mick gelişiyor, ki bu çok önemli." 

Ancak Binotto, henüz bir karar almak için erken olduğunu da söyledi.

"Gelecek yıl hakkında karar vermek için henüz çok erken. Onun hakkında tamamen netiz ve tamamen adil davranıyoruz."

"Her şeyden önce şampiyonadaki genel performansı önemli olacak. Yani, genel anlamda yeterli ilerleme kaydettiğine inandığımız zaman F1 koltuğuna oturacak. Şu an yaptığı gibi gelişmeye devam etmesi gerekiyor ve sonrasında, sezonun ilerleyen kısmında karar vereceğiz."

 
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Editör Kemal Şengül

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