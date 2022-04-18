Ferrari, ilk yarışlarda güncelleme yapmamasına rağmen nasıl önde kaldı?

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Dahası, sezonun ilk iki yarışının gerçekleştirildiği Bahreyn ve Suudi Arabistan'da zirvede yer alan Ferrari ve Red Bull araçları birbirine yakın görünse de, Avustralya'da Ferrari net bir şekilde öndeydi.

Ferrari'nin performansını etkileyici kılan şey ise, ana rakiplerinin aksine ilk testlerden bu yana araçta çok az değişiklik yapılmasına ve hiç güncelleme olmamasına rağmen gücünü koruması oldu.

Ferrari'nin stratejisine birçok açıdan bakmak lazım. Öncelikle araç fabrikadan hızlı bir şekilde çıktı ve açık bir sıkıntısı yoktu. Diğer takımlar gibi Ferrari de dalgalanma sorununu yaşıyor ancak bazı takımlar dalgalanma nedeniyle performans kaybederken Ferrari dalgalanma nedeniyle performans kaybetmeden ya da performanstan ödün vermeden sürüş yapmayı başarıyor.

En önemlisi ise takım, aracında her hafta sonu değişiklik yapmaması sayesinde sürekli detaylara inerek aracı tam olarak anlıyor ve mühendisler her hafta sonu başlangıcında iyi bir temele sahip oluyorlar.

Bu sayede pilotlar tamamen araca ve kendilerinden ne beklediğine odaklanıyorlar. Ancak Carlos Sainz'ın adaptasyonu, Charles Leclerc'e göre bir miktar daha uzun sürecek gibi görünüyor.

Daha büyük pencereden baktığımızda ise takım kısa sürede performans bulmaya odaklanmadığı için, AR&GE çalışmalarında daha güçlü çalışmalar yapabiliyor. Yani hızlı bir şekilde yeni parçaların piste getirilmesinden ziyade takım, gerçekten çalışacağından emin olduğu parçalara odaklanıyor ve zamanı geldiğinde onları getirmek için çalışmaları sürdürüyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bütçe sınırının tam bir sezon geçirme konusunda oldukça zorlayıcı olduğu bir dönemde bu durum Ferrari'ye büyük avantaj sağlayabilir.

Şasi Operasyonları Başkanı Claudio Albertini, "Aracımız en başından beri iyi olduğu için şanslıyız. Bu bizim için iyi bir haber çünkü bu sayede iyi bir şekilde gelişime odaklanabiliyoruz."

"Yeni kurallarda geçmiş döneme göre farklı bir yaklaşıma sahibiz çünkü bütçe sınırı altında çok dikkatli olmamız lazım. Çalışmayan her güncelleme, para israfı manasına gelir ve ek olarak araca performans eklememiş olursunuz."

"Mevcut koşullar geçmişten farklı. Farklı bir şekilde çalışmak zorundayız. Ancak tabii ki gelecek için güncellemelerimiz var. Ancak aracın yeni felsefesi çok yeni olduğu için, henüz inceleme sürecinde olduğumuz ve kanıtlamak istediğimiz birçok şey var." dedi.

Ferrari, şu ana kadar yarışları kazanabilecek performansa sahip olduğu için yeni parçaların tanıtımını bekletti.

Albertini, "Şanslıydık ki beklentileri karşıladık. Yani bir bakıma aracın potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi, projenin başından beri her şey yolunda. Bu sayede aracın performans gösteren parçalarına odaklanabildik."

"Şu anda ilk fikrimizin iyi olduğunu anlıyoruz. Önemli parçalar iyi durumda ve doğru yönde ilerliyoruz. Yani geçen seneden beri sahip olduğumuz temel planı hâlâ takip ediyoruz." dedi.

Ferrari Melbourne'de farklı bir taban getirdi ancak planlandığı üzere o parçayı sadece Leclerc, cuma günkü antrenmanda kullandı ve hafta sonunun kalanında eski tabana dönüş yapıldı.

Bu tamamen veri toplama amaçlı bir sürüştü. Bu sürüşten toplanan veriler, sezonun devamında daha kalıcı değişiklik olması yolunda mühendisleri besleyecek. Bu, takımın cuma günkü antrenmanları verimli kullanmasının iyi bir örneğiydi.

Albertini, "Difüzörde değişiklik vardı. Aslında bu, tabanın şeklini değiştiren bir parçaydı. Bu bir test parçasıydı. En başından beri onun sıralamalarda ve yarışta araçta olmayacağını biliyorduk. Bugünlerde gerçek araçla daha az test yapabildiğimiz için cuma günlerini bu şekilde güncelleme çalışmaları için kullanmamız normal."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu, açıkçası aracın aerodinamikleriyle alakalı bir şeydi. Özellikle taban bölgesinde ve aracın altındaki hava akımını daha iyi anlamayı hedefliyoruz."

"Bu özel parçalar daha çok veri toplama amaçlıydı. Bu yüzden, o parçaları sensörlerle deniyoruz, tüm ölçümleri yapıyoruz ve ardından verileri fabrikaya götürüyoruz."

"Bu sayede rüzgar tüneli verileriyle hesaplamalarımız arasındaki korelasyona bakıyoruz. Bu şekilde gerçek araçla hesaplanmış araç arasında eşleştirme yapıyoruz ve daha iyi bir resmen sahip oluyoruz. Sezonun ilerleyen dönemlerindeki güncellemeler için bu ilk adımdır."

"Bu, daha iyi ya da kötü olması gereken bir şey değildi. Evde inceleyebileceğimiz farklı türde verilerin olması faydalı bir şeydi."

"Açıkçası taban, aracın en önemli parçası. Ve aracın bu felsefesi çok yeni. Hâlâ yeni şeyleri anlamaya devam ediyoruz. Zaman ilerliyor, bu yüzden tabandaki farklı parçalara odaklanıyoruz ve genel olarak iyileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Takımın yeteri kadar yeni taban hazırlayıp üretmeden önce böyle bir test yapması, bütçe sınırı altında yeni parça geliştirmenin aslında ne kadar zorlu olduğunun bir başka örneğiydi.

Albertini, "Tabii ki, daha önce söylediğim gibi bütçe sınırının bu seneki çalışma şeklimiz üzerinde etkisi var. Güncelleme çalışmalarındaki yeni bileşenin iyi olması aşırı önemli bir şey aksi takdirde paranızı ve zamanınızı boşa harcamış olursunuz."

"En başında anlayabilmemiz, doğrudan yeni parçaları yarışa getirip eski parçaları artık kullanmamaktansa geliştirme sürecine odaklanmamızı sağladı. "

"Bazen bir nevi iddia gibi olur. Parçayı getirirsiniz, daha erken getirebiliyorsanız daha rahat olursunuz ve gelişime devam edersiniz. Ancak ikinci teste yeni parçalarla çıkıyorsanız ve onlar çalışmıyorsa, o zaman durum daha da kötüye gider." dedi.

Bu sene tüm takımlar için aerodinamik gelişim büyük önem taşıyor. Ferrari için de durum aynısı ancak takım aynı zamanda ağırlığı azaltma yönünde bir çalışma programına sahip.

Albertini, "Şu anda paralel olarak bu program yürütülüyor çünkü ağırlık çok önemli. Bu araçlar çok ağır. Bu yüzden tabii ki geliştirme çalışmalarında ağırlığı azaltmaya da odaklandık."

"Aero gelişimi, mekanik gelişim ve ağırlık gelişimi var. Bu yüzden birbirine paralel bir şekilde farklı programlar yürütüyoruz. En çok ihtiyaç olan alanlara bakıyoruz. Şu anda bunların hepsi birlikte yürütülüyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ağırlığı azaltmak da belli bir bütçe gerektiriyor ancak Albertini her şeyin birbirine benzer durumda olduğunu düşünüyor.

Albertini, "Taban gibi hafif parçalar bile aşırı pahalı. Tabii ki daha hafif araç için metal parçaları farklı malzeme ile yeniden yapmamız gerekiyor. Bir bakıma bu büyük bir harcama. Ancak aerodinamik parça gelişimi, ağırlık konusu olmasa bile çok, çok pahalı bir konu!" dedi.

Daha önce söylediğimiz gibi aracın paketi stabilse, bu durum hafta sonu pilotların maksimumu almasına yardımcı oluyor. Peki bu konuda pilotların adaptasyonu mu yoksa ayarların onlara göre düzenlenmesi mi önemli?

Albertini, "Çoğu zaman olduğu gibi ikisi de önemli. Bu araç hem pilotlar, hem de bizim için yeni. Bu yüzden biraz anlamamız gerekiyordu çünkü onların sürüş şekli değişti. Bu araçta geçen seneye göre çok fazla aerodinamik yük ve farklı mekanik ayarlar var."

"Aracın farklı bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Bu yüzden takım olarak pilotların yetenekleri için en iyi yolun hangisinin olduğunu anlamamız gerek. Pilotlar bir takıma adapte olmak zorunda. Ancak açıkçası her ikisi de önemli." dedi.

Yeni lastikler de takımların ve pilotların anlamaları açısından kritik oldular. Bir kez daha stabil bir araç, bu sürece yardımcı oluyor.

Mesela Ferrari pilotları sıralamalarda yumuşak lastiklerle hızlı turuna hazırlanırken iki hazırlık turu atıyorlar.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Albertini, "Bunun büyük ölçüde piste bağımlı olduğunu düşünüyorum. Bu biraz maç gibi. Lastikler, asfalt ve sıcaklığın birbirine etkisine bakılıyor. Tabii ki bu, cuma günü yaptığımız testlerin bir parçası. Açıkçası piste geldiğinizde neler olduğunu bilemezsiniz. En başından beri hazırlık tutu atmamızın gerekebileceğini biliyorduk."

"Bu da test etmeniz gereken bir şey. Bazı takımlar bunu yapıyorlar, bazıları ise yapmıyorlar." dedi.

Ferrari kendi seyircisi önünde yapılacak Emilia-Romagna GP'de taraftarlarını sevindirmek istiyor. Bu yüzden takımın Imola'ya güncelleme getirmesi planlanıyordu.

Ancak bu hafta sonu Sprint formatı uygulanacağı ve sıralamalardan önce tek bir antrenman seansı yapılacağı için takım güncellemeleri erteleme yönünde karar aldı.

Takım Patronu Mattia Binotto, "Güncellemeleri getirmek ve Cuma günkü antrenmanlarda denemek açısından zorlu bir hafta sonu olacak."

"Çünkü öğleden sonraki sıralamalara odaklanmanız gerekiyor. Kendimize bakarsak Imola'da pek değişiklik olmayacak çünkü oranın doğru yer olduğunu düşünmüyoruz."

"Şu ana kadar yaşadığımız sorunları aşmaya çalışacağız. Hafta sonu boyunca performansımızı etkileyen dalgalanma ve zıplama olaylarını düşünüyorum. Yine bu özel noktaya odaklanmaya çalışacağız."

"Güncellemelerin, özellikle de önemli olanların sezonun ilerleyen döneminde geleceğini söyleyebilirim." dedi.

Ferrari için en büyük soru işareti F1-75'in gelişim sürecinde RB18'e kıyasla ne kadar potansiyele sahip olduğu. Bunun cevabını ancak gelecek haftalarda ya da aylarda göreceğiz.