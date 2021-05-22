Ferrari, ilk inceleme sonrası Leclerc'in vites kutusunda "ciddi" bir hasar bulamadı!

Leclerc, cumartesi günkü Monako Grand Prix'si sıralama turlarında Ferrari ile tam 18 aylık aradan sonra pole pozisyonunu kazanmıştı.

Ancak Leclerc, seansın son saniyelerinde, yüzme havuzu bölümünün çıkışında bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu. Bu da arkadan gelenlerin turlarını geliştirmesini engelledi.

Böyle kazaların ardından genellikle vites kutuları önlem amaçlı olarak değiştiriliyor ve Leclerc de kazanın ardından vites kutusunun zarar görüp görmediği konusunda endişeli olduğunu söylemişti.

Eğer vites kutusu değişimi yapılırsa, grid cezası almak zorunda kalacaktı.

Ferrari, cumartesi akşamı Leclerc'in vites kutusundaki ilk kontrollerin tamamlandığına dair bir bildiri yayınladı.

Bu bildiride, vites kutusunda büyük bir hasar olmadığına yer verildi ancak vites kutusunu değiştirip değiştirmeyeceklerine pazar sabahı karar verecekler.

Ferrari'den yapılan kısa açıklamada, "Charles Leclerc'in aracındaki vites kutusuna yönelik incelemede ciddi bir hasara rastlanmadı."

“Yarışta aynı vites kutusunun kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek için yarın daha fazla kontrol yapılacak.” denildi.

Bu, Ferrari için iyi bir haber gibi görünüyor, çünkü takım ciddi bir hasar olduğu takdirde hiçbir şeyi riske etmek istemiyordu.

Leclerc eğer vites kutusu cezası alırsa, pole pozisyonu Max Verstappen'e geçecek. Ayrıca Valtteri Bottas, Carlos Sainz Jr., Lando Norris ve Pierre Gasly'in her biri birer sıra kazanacak.