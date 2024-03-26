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Formula 1 Japonya GP

Ferrari ilk güncellemelerini Japonya'ya getirecek, Imola'ya büyük paket hazırlanıyor

Motorsport.com İtalya'ya göre Ferrari, Japonya'ya önemli güncellemeler getirecek ve en büyük paket de Imola için hazırlanıyor.

Kemal Şengül Franco Nugnes
Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 technical detail

Matt Kew

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinin ardından Ferrari'de iyimserlik havası var. Yarışı Carlos Sainz kazanırken, Charles Leclerc ikinci oldu ve İtalyan ekibe önemli bir galibiyet getirmiş oldular.

İtalyan ekip aynı zamanda her iki şampiyonluk mücadelesinde de iyi bir konuma geldi çünkü hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasındaki puan farkını azaltmış durumda.

Ferrari şimdi bu formunu korumak için harekete geçti. Ekip SF-24'ü daha da geliştirmek için çok çalışıyor.

Bu sıkı çalışmanın ilk sonuçları Japonya'da görülecek; Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Frederic Vasseur liderliğindeki ekip Suzuka'ya önemli güncellemeler hazırlıyor.

Özellikle aerodinamik tarafta yapılacak güncellemeler sayesinde bu alanda ilerleme kaydetmeyi umuyorlar.

Geliştirilecek parçalardan biri de taban kısmı. Ferrari'nin teknik ekibi özellikle bu bölümün orta kısmıyla ilgileniyor ve bunun Red Bull'a karşı bir sonraki adımı atmalarını sağlayacağından eminler.

Bu, Ferrari'nin güncelleme çalışmalarını hızlandırdığı anlamına geliyor çünkü başlangıçta fikir yeni tabanı Imola'daki yarış için tanıtmaktı. Şimdi yeni taban en az üç hafta sonu önce geliyor.

Tabanı şimdi getirme kararının iyi bir açıklaması var. Çin ve Miami'deki yarışların her ikisi de sprint yarışı ve yeni parçaları test etmek için sadece bir antrenman seansı var.

Suzuka'da ise normal program yürürlükte olduğu için üç antrenman seansı olacak.

Imola'da büyük değişim bekleniyor

 Ferrari'nin Imola'da gerçek bir değişime uğraması da bekleniyor. İtalyan meslektaşlarımıza göre, özellikle sidpeod yapısı değişecek.

Hava girişi, şu anda kullanılan tasarıma göre daha ekstrem olacak. Bu açıdan Red Bull'a benzemeleri epey olası.

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