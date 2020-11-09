Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

Ancak Ferrari, aracın en iyi performansını yakalamak için sadece yeni çözümler veya yeni parçalar getirmiyor. İtalyan takım aynı zamanda bu seneki araca eski dizayn fikirlerini de getiriyor.

Bu fikirlerden bir tanesi, birkaç yarış öncesinde getirilen ancak bizim gözümüzden kaçan fikirlerden biri olan ve kola kutusu bölgesinde tünel tipi koridor yaratmak için düzenlenen tavan sacı.

Bu fikir, takımın son birkaç sezonda kullandığı, ancak 2020'de kullanmaktan vazgeçtiği bir çözümdü. Ancak bu çözüm, daha büyük bir hava akımının difüzörün orta bölgesinden çıkmasından önce vites kutusunun altından ve kola kutusu bölgesinden geçmesi için tabanda bulunan bir yarığı bulundurdu.

Rusya'da kullanılan spesifikasyonaa baktığımızda küçük bir kemerimsi eklentinin kullanıldığını görüyoruz: belki de bu eklenti, sızan hava akımını bir araya getirmek amacıyla yapılmış bir denemeydi.

Portimao'da tanıtılan, geçmişten getirilen bu bakış açısı, daha önemli bir çözüm sunuyor ve aynı daha önce Scuderia'nın tercih ettiği tünel bölümü fikrini içerisinde barındırıyor.

Önde de görülebildiği gibi tünel, hava akımının kenarlara yönlendirilmesi yerine sipere doğru ilerleyen ve arka süspansiyon çatalına (kırmızı ok) kadar genişleyen bir yola sahip.

Aracın bu bölümdeki dizayn gelişimine baktığımızda Ferrari'nin, siper bölümünün oldukça eski zamanlarda, 2016 (soldaki kare) yılında bu çözümü kullanmayı düşündüğünü görebiliriz.

Gelişimin bir sonraki aşamasında ise tavan sacı, karşılıklı difüzor düzeninde çalışabilmesi için hava akımını izole etme amacıyla kullanıldı.

İleriye gitmek için iki adım geri gitmek

Geçmişteki bu çözümlerin temelinde, takımın gelişim programında büyük bir geri adım attığı ortada, çoğunluğunun araç tabanının arkasında ve difüzöründe yapılan bu değişikliklerin bu sezon itibariyle çöpe atıldığını görmüştük.

Aynı zamanda takımın 2021 kurallarını inceledikten sonra, değişikliklerin genel olarak taban, difüzör ve arka fren soğutma kanallarında yapılması itibariyle, böyle bir U dönüşü yapmaya karar vermesi de oldukça ilgi çekici.

Ferrari SF1000 floor detail with 2021 rules Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu durum takımın geçmişte takip ettiği, ancak 2021 kurallarını incelediği sırada, difüzör, taban ve aracın diğer taraflarında aslında doğru bir gelişim yolu izlediğini ortaya çıkarıyor.

Üç çatallı saldırı

Scuderia, son birkaç yarışta SF1000 aracında pek çok değişiklik yaptı, tüm bu küçük değişiklikler ise büyük bir paketin parçasıydı. Gelin beraber bu değişikliklere bakalım...