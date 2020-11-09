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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Özel Haber

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

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Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Ferrari, SF1000 aracında yakalamak istediği gelişimi, son birkaç yarışa pek çok güncelleme getirerek sağlamaya çalışıyor.

Ancak Ferrari, aracın en iyi performansını yakalamak için sadece yeni çözümler veya yeni parçalar getirmiyor. İtalyan takım aynı zamanda bu seneki araca eski dizayn fikirlerini de getiriyor.

Bu fikirlerden bir tanesi, birkaç yarış öncesinde getirilen ancak bizim gözümüzden kaçan fikirlerden biri olan ve kola kutusu bölgesinde tünel tipi koridor yaratmak için düzenlenen tavan sacı.

Ferrari SF1000 detail
Ferrari SF1000 floor detail

Bu fikir, takımın son birkaç sezonda kullandığı, ancak 2020'de kullanmaktan vazgeçtiği bir çözümdü. Ancak bu çözüm, daha büyük bir hava akımının difüzörün orta bölgesinden çıkmasından önce vites kutusunun altından ve kola kutusu bölgesinden geçmesi için tabanda bulunan bir yarığı bulundurdu. 

Rusya'da kullanılan spesifikasyonaa baktığımızda küçük bir kemerimsi eklentinin kullanıldığını görüyoruz: belki de bu eklenti, sızan hava akımını bir araya getirmek amacıyla yapılmış bir denemeydi. 

Portimao'da tanıtılan, geçmişten getirilen bu bakış açısı, daha önemli bir çözüm sunuyor ve aynı daha önce Scuderia'nın tercih ettiği tünel bölümü fikrini içerisinde barındırıyor.

Ferrari SF1000 floor tunnel detail
Ferrari SF71H floor channels

Önde de görülebildiği gibi tünel, hava akımının kenarlara yönlendirilmesi yerine sipere doğru ilerleyen ve arka süspansiyon çatalına (kırmızı ok) kadar genişleyen bir yola sahip. 

Aracın bu bölümdeki dizayn gelişimine baktığımızda Ferrari'nin, siper bölümünün oldukça eski zamanlarda, 2016 (soldaki kare) yılında bu çözümü kullanmayı düşündüğünü görebiliriz. 

Gelişimin bir sonraki aşamasında ise tavan sacı, karşılıklı difüzor düzeninde çalışabilmesi için hava akımını izole etme amacıyla kullanıldı.

İleriye gitmek için iki adım geri gitmek

Geçmişteki bu çözümlerin temelinde, takımın gelişim programında büyük bir geri adım attığı ortada, çoğunluğunun araç tabanının arkasında ve difüzöründe yapılan bu değişikliklerin bu sezon itibariyle çöpe atıldığını görmüştük. 

Aynı zamanda takımın 2021 kurallarını inceledikten sonra, değişikliklerin genel olarak taban, difüzör ve arka fren soğutma kanallarında yapılması itibariyle, böyle bir U dönüşü yapmaya karar vermesi de oldukça ilgi çekici. 

Ferrari SF1000 floor detail with 2021 rules

Ferrari SF1000 floor detail with 2021 rules

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu durum takımın geçmişte takip ettiği, ancak 2021 kurallarını incelediği sırada, difüzör, taban ve aracın diğer taraflarında aslında doğru bir gelişim yolu izlediğini ortaya çıkarıyor. 

Üç çatallı saldırı

Scuderia, son birkaç yarışta SF1000 aracında pek çok değişiklik yaptı, tüm bu küçük değişiklikler ise büyük bir paketin parçasıydı. Gelin beraber bu değişikliklere bakalım...

Ferrari SF1000 ön kanat hava girişi detayı

Ferrari SF1000 ön kanat hava girişi detayı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Rusya GP'sinde takım, aracın önüne konsantre oldu, bu yöntem ile beraber hava akımı ön kanadın ucunun yanından giriş yapacak ve akım, kanadın arkasında bulunan yüzeye daha net bir şekilde iletilecek. Görüleceği üzere bu yöntem, takımın sadece ön kısımda değişiklik yapmasının önüne geçti.

Ferrari SF1000 Rusya GP ön kanat karşılaştırması

Ferrari SF1000 Rusya GP ön kanat karşılaştırması
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari aynı zamanda Rusya GP'sinde yeni dönüş kanatlarını da tanıttı, bu çözüm ise taban levhasına yerleştirilen üç tane kanatçıktan ibaret. Bu kanatçıklar, hava akımını bir araya getirmekte ve bu akımı türbülans olan veya akımın yönlendirilmesi gereken yerlere iletmekte büyük bir rol oynuyor.

Ferrari SF1000 yeni bargeboard detayı

Ferrari SF1000 yeni bargeboard detayı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Takımın gelişim planının ikinci aşaması Almanya'da yapılan Eifel GP'de tanıtıldı, an itibariyle takımın konsantrasyonu aracın orta noktasına yönlendirildi. Bargeboard'un önünde yer alan uzun parçaların oranları değiştirildi, en öndeki parça biraz daha öne getirildi (1). Üst bumerang yüzeyi de altında bulunan bir takım değişiklikler için modifiye edilirken (2), aracın dış tarafında bulunan dikey parçalar L biçimindeki yansıtıcı levha ile daha iyi çalışmaları için değiştirildiler (3-4). Tabanın dış ucunda yer alan kısım da, yerleştirilen bir takım levhalar ile beraber değiştirildi (5).

Ferrari SF1000 2020 difüzör

Ferrari SF1000 2020 difüzör
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, ana bölümde iki tane yerine üç tane dikey levha barındıran yeni difüzörünü, şampiyonanın Avusturya'da yapılan ikinci yarışında tanıtmıştı. İki tarafta da yer alan bu levhaların alt kısımlarında yuvalar da bulunmakta.

Ferrari SF1000 difüzör detayı

Ferrari SF1000 difüzör detayı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Avusturya'daki ilk yarışta SF1000'e yerleştirilen difüzör, Ferrari'nin Portekiz'de geçiş yaptığı spesifikasyonla çok benzer özellikleri taşımakta ve orta noktanın iki yanında da iki tane dikey levha bulundurmakta. En içte yer alan iki levha, yeniden boşluklardan mahrum bırakıldı.

Ferrari SF1000 taban karşılaştırması

Ferrari SF1000 taban karşılaştırması
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu sırada, Scuderia'da yapılan bir diğer taban değişikliği ise arka lastik önünde bulunan taban bölgesinde oldu, İtalyan takım bu bölgede kullanılan yatay flap yerine üç tane açılı yüzgeç kullandı - bu çözüm ise geçen sene geçici süreliğine tanıtıldıktan sonra rafa kaldırılmıştı.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Giorgi Piola

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