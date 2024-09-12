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Formula 1 Azerbaycan GP

Ferrari, ileride takıma dönmesi için Sainz'a açık kapı bıraktı

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Carlos Sainz'ın bir gün takıma dönmesinden mutlu olacağını söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari takım müdürü Fred Vasseur, Lewis Hamilton'la sözleşme imzalamak için Carlos Sainz'ı takımdan çıkarmasına rağmen, gelecek yıllarda Maranello'ya geri dönmesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Ferrari Şubat ayında yaptığı açıklamada gelecek sezon Sainz'ın yerine Hamilton'ın geçeceğini duyurmuş ve bunu İspanyol pilottan hiç bahsetmeyen kısa bir açıklamayla yapmıştı.

Açıklamada, “Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton'ın 2025 yılında çok yıllık bir sözleşmeyle takıma katılacağını duyurmaktan memnuniyet duyar.” denmişti.

Sainz, Scuderia ile 2025 ve sonrası için yeni bir anlaşma müzakere sürecindeyken takımdan ayrılmasına şaşırdığını açıklamıştı.

Sainz, Sky F1'e verdiği demeçte, “Ferrari ile görüşmelerin ortasındaydım, her şey doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu ve aniden bu haber bana ulaştı.”

“Bu tamamen beklenmedik bir durumdu ve kariyerimin gidişatı açısından büyük bir dönüm noktasıydı.” demişti.

Ancak bu ani ayrılığa rağmen Sainz, Ferrari'deki son yılında beş podyum ve bir Avustralya Grand Prix zaferi elde ederek kararlılığını sürdürdü. Sezonun bitimine sekiz yarış kala Vasseur, Williams'a geçecek olan pilotu övdü ve gelecekte Ferrari’ye geri dönmesine sıcak bakacağını belirtti.

Vasseur, "Evet, kesinlikle dönebilir."

“Dürüst olmak gerekirse Carlos'a ve Ferrari için yaptıklarına büyük saygı duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu karar kolay bir karar değildi.”

“Çok iyi bir iş çıkarıyor. Bu zorlu koşullarda profesyonel kalmayı başardı.”

“Takıma neler kattığını, geçen yıl takıma neler kattığını çok iyi görebiliyorum ve geçen yıl yaz aylarında zorlu bir ivme yakaladığımızda toparlanmanın bir parçasıydı.”

“Carlos'a sahip olduğum için çok mutluyum ve onunla çok iyi bir ilişki sürdüreceğim.” dedi.

Vasseur ayrıca, Sainz’ın çalışma etiği ve azmini daha önce de övmüştü. Sainz, apandisit ameliyatından sadece 16 gün sonra Avustralya Grand Prix'sini kazanarak büyük bir geri dönüş yapmıştı.

Vasseur, “Bu kış birlikte sezonun son yarışına kadar zorlamaya karar verdik.”

“Ve o harika bir iş çıkardı. Bahreyn'de de oradaydı, takımı zorladı ve elbette Carlos için de takım için de Cidde zor bir hafta sonuydu.”

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, 1st position, drives in to Parc Ferme to cheers from his team

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, 1st position, drives in to Parc Ferme to cheers from his team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

“Ancak çok hızlı toparlandı. İki hafta önce hastanede olduğunu unutmamalısınız. Sanırım Cuma günü bile yarışabileceğinden %100 emin değildi.”

“Birkaç turdan sonra hızlandı ve bu başarının bir parçasıydı. Çünkü performans göstermek istiyorsanız serbest antrenmanda tek turdan vazgeçemezsiniz.”

“Elbette bu inanılmaz. Nereden geldiğine bakarsanız kimse böyle bir sonuç beklemiyordu.” dedi.

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