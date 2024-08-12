Ferrari ikinci yarı için yeni güncellemeler hazırlıyor

Ferrari, yaz arasına takımlar şampiyonasında McLaren ve Red Bull'un ardında üçüncü sırada girdi.

İtlayan ekip, SF-24 aracıyla sezona olumlu başladı fakat İspanya Grand Prix'si sonrası yapılan güncellemelerle birlikte performansları önemli oranda düştü.

Yeni taban tasarımı dalgalanma sorununa yol açtı ve bu da aracın dengesini bozdu. Bu sorunları çözmek için yaz tatili öncesi çalışmalar yapan Ferrari, son yarışlarda nispeten daha iyi durumdaydı.

RacingNews365'e göre Ferrari, hem performansı arttırmak hem de dalgalanma sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yılın ikinci yarısına önemli güncellemeler getirecek.

Bu güncellemeler büyük oranda aerodinamik ve süspansiyon kısımlarına odaklanacak.

Bu sayede İtalyan ekip, şampiyonada daha güçlü bir konuma gelmeyi ve galibiyetler için çekişmeyi hedefliyor.