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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, Charles Leclerc'in ikinci antrenman seansında yaptığı kaza sonrası Belçika GP öncesi şasi değişikliği yapacağını açıkladı.

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi

Leclerc, cuma günü öğleden sonra Spa'da yapılan ikinci antrenman seansında Les Combes'ta aracının kontrolünü kaybetti ve sol taraftan bariyerlere çarptı.

Bu olaydan sonra aracın önünde ve sol tarafında önemli miktarda hasar olduğu tespit edildi fakat Ferrari, şasideki hasarın çabucak düzeltilemeyeceğini gördü.

Ferrari, Cumartesi günü Spa'daki son antrenman seansı öncesi yaptığı kısa bir açıklamada Leclerc'in hafta sonunun kalan kısmında yedek şasiyle yarışacağını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "Scuderia Ferrari, ikinci antrenman seansının ikinci kısmında meydana gelen olayın ardından, Charles Leclerc'in SF21 şasisinin kısa sürede tamir edilemeyecek şekilde hasar gördüğünü doğruluyor."

"Bu nedenle dün akşam yedek bir şasi hazırlandı ve Leclerc, Belçika Grand Prix'sinin üçüncü serbest antrenman seansından itibaren bu şasiyi kullanacak."

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