Ferrari, "iki veya üçüncü" yarışa güncelleme getirecek

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SF-23 sezonun ilk yarışından itibaren en hızlı araç olsa da Tifosi'nin kafasında soru işaretleri olacak çünkü İtalyan ekip, geçtiğimiz yıllarda sezona en hızlı araçla başlasa bile gelişim yarışında geride kalmasının da etkisiyle şampiyon olamamıştı.

2022'ye bakacak olursak, Ferrari, sezona Red Bull'a kıyasla çok daha hazır başlamıştı fakat sezon ilerledikçe Red Bull, Ferrari'nin önüne geçti. Bunun büyük nedenlerinden biri, Red Bull'un Ferrari'ye kıyasla daha akıllıca çalışması ve daha büyük performans artışı sağlayacak alanlara odaklanmasıydı. Kısacası Ferrari gelişim yarışında geride kalmıştı.

Ferrari'nin 2018'deki şampiyonluk mücadelesinde de gelişim savaşında geride kaldığını görmüştük, o dönem özellikle araca eklenen güncellemeler beklenen etkiyi vermemişti ve yeni parçaların aracı geri götürdüğü öne sürülmüştü.

Ferrari'nin bu konudaki geçmişinden dolayı yeni sezon öncesinde takımın gelişim programı ve gelişim yarışında ne yapacağı oldukça merak ediliyor.

Vasseur, takımın sezonun son bölümüne kadar güncellemeler planladığını ve bunlardan ilkinin birkaç haftaya araçta olacağını dile getirdi.

Vasseur, "Sezonun son bölümüne kadar planlanan güncellemelerimiz var. İlk güncellemelerin ise Cidde ya da Melbourne'da gelmesini bekliyorum. Bence bu bir sır değil." dedi.

Ferrari SF-23, front wings