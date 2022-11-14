Ferrari, iki faktörden ötürü pilotların yerini değiştirmemiş

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Interlagos'ta son turlara girilirken Sainz üçüncü sırada yer alıyordu, ilk turlarda Lando Norris'in teması sonrası geri düşmesine rağmen toparlanan takım arkadaşı Leclerc de hemen arkasındaydı.

Pilotlar şampiyonasında ikinci olmaya çalışan Leclerc, şampiyonanın gidişatı açısından Sainz'ın kendisine yer vermesini istedi. Bu, sabah yapılan strateji brifinginde tartışılan ve onaylanan bir senaryoydu, ancak Leclerc'in talebi kabul edilmedi.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan ve karardan ötürü hayal kırıklığını gizlemeyen Leclerc ise, "Açıkçası Carlos'un podyumda olmasını anlıyorum, ancak yarış esnasında normalde asla istemeyeceğim bir şey istedim."

"Bir talepte bulundum çünkü yarıştan önce bu durumda neler yapacağımızı konuşmuştuk. Bazı nedenlerden dolayı, o anın sıcaklığıyla fikrimizi değiştirdik. Bu çok sinir bozucuydu ama olan oldu." dedi.

Karara dair açıklama yapan Ferrari, yer değiştirme kararı almamalarında iki faktörün rol oynadığını açıkladı.

Bunlardan ilki, Yuki Tsunoda'nın pistteki pozisyonuyla ilgili yaşanan bir karışıklık nedeniyle Sainz'ın güvenlik aracı kural ihlali nedeniyle beş saniyelik bir ceza alma riskiydi.

Diğeri ise Leclerc'in hem Fernando Alonso hem de Max Verstappen tarafından yakından takip ediliyor olmasıydı; bu da Sainz'ın ceza alması ya da Leclerc'e yol verirken hata yapması halinde daha fazla pozisyon kaybetme riski olduğu anlamına geliyordu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Durum hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto da bu kararın arkasında duruyor.

Binotto, "Son düzlükte iki aracın yerlerini değiştirmek kesinlikle zordu çünkü Charles'ın hemen arkasında Fernando ve Max vardı. Herhangi bir değişiklik tehlikeli olabilirdi."

"Ancak bunun da ötesinde, güvenlik aracının arkasında Tsunoda ile yaşananlar nedeniyle inceleme altında olduğumuzu biliyorduk."

"O sırada hakemler tarafından aklanmıştık, bu yüzden oldukça rahattık diyebilirim, ancak bu konuda bir sonuca varmadan karar almak riskli olurdu. Beş saniyelik bir ceza Carlos'un birden fazla pozisyon kaybedeceği anlamına gelirdi."

"Dolayısıyla, takımlar şampiyonası için yerlerimizi korumak kesinlikle en doğru karardı." dedi.