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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hulkenberg ve Kubica'ya ilgi gösteriyor olabilir

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Ferrari, Hulkenberg ve Kubica'ya ilgi gösteriyor olabilir
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 17:04

Ferrari, gelecek yıl tecrübeli bir simülatör ve gelişim pilotu ararken, adaylar arasında Robert Kubica ve Nico Hulkenberg isimleri öne çıkıyor.

Ferrari, Antonio Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da yarışmaya başlaması, Daniil Kvyat'ın ise Toro Rosso'ya dönmesiyle yeni simülatör ve gelişim pilotlarına ihtiyaç duymuştu.

Bu yıl Brendon Hartley ve Pascal Wehrlein gibi iki önemli ismin yanı sıra, Davide Rigon ve Antonio Fuoco'ya sahip olan İtalyan takım, bu alanda istediği verimi alamamışa benziyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Ferrari, simülatör üzerinde çalışabilecek yetenekte ve beceriye sahip bir pilot istiyor ve bu ismin aynı zamanda çeşitli simülatörlerde vakit geçirmiş tecrübeli bir isim olmasına dikkat ediyor.

Hartley çeşitli simülatörlerde vakit geçirdi ve şu anda tecrübesiyle takıma katkı sağlıyor. Ancak gelecek yıl Formula E ve WEC serilerinde yarışacağı için takıma çok fazla vakit ayıramayacak.

Wehrlein da Formula E'de yarışacak ve iki taraf arasındaki ilişkinin pek de iyi gitmediği söylentileri bulunuyor. Söylentilere göre Kvyat, Wehrlein'a kıyasla simülatörde daha iyi bir izlenim bıraktı.

Bu yıl sezon başında yaşanan sorunlarda simülatörden gelen yanlış ve eksik bilgilerin önemli bir pay sahibi olduğu düşünülürken, Ferrari yeni pilotunu seçerken artık daha dikkatli davranıyor.

Bunun için de öne çıkan iki aday var; Nico Hulkenberg ve Robert Kubica.

Kubica, çok tecrübeli bir isim ve Mercedes de dahil olmak üzere pek çok simülatörde vakit geçirdiği için bu alanda gridin en iyileri arasında yer alıyor. Ancak bir diğer tecrübeli pilot Hulkenberg de İtalyan takım için faydalı olabilecek bir isim.

Fakat Hulkenberg'in maliyeti, Kubica'ya kıyasla daha büyük olacak.

Haas şu anda Kubica ile ilgileniyor ve Polonyalı pilot, iki takımla birden çalışabilir.

Kubica, Amerikalı ekibin üçüncü pilotu olabilir ve bu görevi Ferrari'nin simülatör çalışmalarıyla birleştirebilir. Polonyalı pilotun kişisel sponsoru PKN Orlen, Haas'ın sponsoru olabilir ve Polonyalı pilot, bu sayede çeşitli yarışlarda ilk antrenman seansında piste çıkıp mevcut araçlarda deneyim kazanmaya devam edebilir.

Ayrıca Kubica, Ferrari'nin katılacağı çeşitli testlerde İtalyan takım adına piste çıkıp aracı tanıma şansı yakalayabilir.

Robert Kubica, Williams Racing

Robert Kubica, Williams Racing

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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