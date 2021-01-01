Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

2020 yılının geride kalmasının ardından takımlar yavaş yavaş kendi resmi internet siteleri üzerinde yeni yılla ilgili değişiklikleri yapmaya başladı.

Ferrari'nin sahip olduğu partnerlerin listesine bakıldığında, 2020'ye kıyasla bazı değişiklikler olduğu görülüyor.

Takım yeni sezonda yine Mission Winnow'un isim sponsorluğunda yarışacak.

Son yıllarda Ferrari'nin sponsorlarından bir tanesi olan İsviçreli saat markası Hublot, yeni sezonla birlikte artık Ferrari'nin sponsoru olmayacak.

Hublot'un yerini, Jean Todt'un oğlu olan Nicholas Todt'la bağlantılı olan bir başka ünlü saat markası Richard Mille aldı.

Buna ek olarak takıma gelen bir başka sponsor Radiobook oldu. Geçen yıl bazı yarışlarda Ferrari ile çalışan firmanın logoları artık takım sponsorlar arasında yer alıyor.

Diğer tarafta Weichai, Infor ve Eightcap artık takım sponsorları arasında yer almıyor.

Carlos Sainz'ın kişisel sponsor olan Estrella Galicia 0,0 markasının İspanyol pilotla beraber Ferrari'ye geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.