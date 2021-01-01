Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
Ekleyen:
, Editör

Yeni sezonda yeniden Mission Winnow sponsorluğunda yarışacak olan Ferrari, Hublot'un yerine Richard Mille ile anlaşmış gibi görünüyor.

2020 yılının geride kalmasının ardından takımlar yavaş yavaş kendi resmi internet siteleri üzerinde yeni yılla ilgili değişiklikleri yapmaya başladı.

Ferrari'nin sahip olduğu partnerlerin listesine bakıldığında, 2020'ye kıyasla bazı değişiklikler olduğu görülüyor.

Takım yeni sezonda yine Mission Winnow'un isim sponsorluğunda yarışacak.

Son yıllarda Ferrari'nin sponsorlarından bir tanesi olan İsviçreli saat markası Hublot, yeni sezonla birlikte artık Ferrari'nin sponsoru olmayacak.

Hublot'un yerini, Jean Todt'un oğlu olan Nicholas Todt'la bağlantılı olan bir başka ünlü saat markası Richard Mille aldı.

Buna ek olarak takıma gelen bir başka sponsor Radiobook oldu. Geçen yıl bazı yarışlarda Ferrari ile çalışan firmanın logoları artık takım sponsorlar arasında yer alıyor.

Diğer tarafta Weichai, Infor ve Eightcap artık takım sponsorları arasında yer almıyor.

Carlos Sainz'ın kişisel sponsor olan Estrella Galicia 0,0 markasının İspanyol pilotla beraber Ferrari'ye geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

Önceki haber

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

Red Bull eleştirileri sonrasında Verstappen: "İşte o zaman kızgın olurum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull eleştirileri sonrasında Verstappen: "İşte o zaman kızgın olurum!"

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton

Son Haberler

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

55 dk
2
Formula 1

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

1s
3
Formula 1

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı

14s
4
Formula 1

Verstappen: "Honda ne zaman sorun yaşasak benden özür diliyor"

20s
5
Formula 1

Red Bull eleştirileri sonrasında Verstappen: "İşte o zaman kızgın olurum!"

15s

Son Haberler

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
F1

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
F1

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton
F1

Bahis şirketlerine göre 2021 sezonunun favorisi Hamilton

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı
F1

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı
F1

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.