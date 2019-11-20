"Ferrari hızlı bir araca, iki iyi pilota sahip fakat iyi bir takım lideri yok"

Ferrari pilotları bu yıl pek çok kez birbirleriyle sorun yaşadı ve son yarışta iki pilot temas yaşayınca aradaki gerilim tavan yaptı.

Yarış sonrası İtalyan basını Ferrari'ye yüklenirken, Avrupa basını Max Verstappen'i övdü.

İngiliz The Guardian, "Hamilton zaten şampiyon oldu, ancak mücadele devam ediyor. Brezilya'da Max Verstappen ve Red Bull, Ferrari sürücülerinin kaza yaptığı dramatik yarışta parlak bir zafer elde etti." yazdı.

Fransız L'Equipe, “İki Ferrari sürücüsü arasındaki ilişki sezon boyunca zorluydu ve Interlagos'taki kazadan sonra daha da gergin olacak. Eğer Mattia Binotto onlardan birini 'birinci pilot' haline getirmeyi reddederse, sorunlar daha da büyüyecek. Ferrari’nin içinde gerçek bir düello var, birkaç yıl önce Hamilton'la Rosberg'in yaşadığı gibi." ifadelerini kullandı.

İngiliz Telegraph, "Sebastian Vettel ve Charles Leclerc kaza için birbirini suçlarken, Ferrari için bir başka kötü gün daha oldu. Max Verstappen ise bir yine bir şaheser yarattı ve bazılarının kendisini neden en iyi gördüğünü kanıtladı." yazdı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, “Bunun bir gün gerçekleşmesini bekleyebilirsiniz, ancak iki yıl yarışçıyı kontrol edemediği için Ferrari'yi suçlamayın. Oyunun kurallarını istediğiniz kadar koyabilirsiniz, ancak aynı çatı altında iki alfa pilotunuz varsa, olaylar kaçınılmazdır." yazdı.

İtalyan Corriere dello Sport, “Sonrasında kabusa dönüşen mağlubiyetler vardır. Vettel ve Leclerc, Maranello'nun yakın zamanda unutması zor olan bir kaza yaptılar. Takımın başa çıkmasının zor olduğu açık bir mücadele var. Ferrari'nin hızlı bir aracı ve iki iyi pilot var, ancak güçlü bir takım lideri yok." diye yazarak Mattia Binotto'yu işaret etti.

İtalyan Corriere della Sera, “Bir noktada, Vettel kendini kontrol edemedi. Brezilya'da pilotlar birbirlerini suçlayan yaramaz çocuklar gibi davranıyorlardı. Her iki Ferrari de yarış dışı kaldı ve Max yarışı tamamen kontrol altında götürdü." yazdı.

Yine bir başka İtalyan Tuttosport, "Leclerc, takım sistemine sadık kalmayacak ve bu yıl pek çok hata yapan Vettel'in dengesizleşmesine yol açacak." yazarken, La Repubblica, "Bu rekabet, 2020 için ciddi sonuçlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.