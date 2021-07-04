Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

Geçtiğimiz hafta Red Bull Ring’deki yarışta Ferrari, iyi bir yarış hızına sahipti ve pazar günü, iki pilot da güçlü bir performans sergileyerek puan barajı içinde finiş gördü.

Avusturya’daki ikinci hafta sonunda, sıralama turlarında iki Ferrari de üçüncü bölüme kalmayı başaramadı. Sıralamaların ikinci bölümünde Carlos Sainz, 1:04.559’lik turuyla Williams pilotu George Russell’ın arkasında 11. olurken takım arkadaşı Charles Leclerc, 1:04.600’le 12. sırada yer aldı. Fakat, seansı 8. sırada bitiren Sebastian Vettel’in 3 sıra grid cezası almasıyla Sainz, 10. sıraya yükselmiş oldu.

Cumartesi günkü sıralama turları ardından konuşan Ferrari sportif direktörü Mekies, “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık, bu yüzden şu an kesinlikle mutlu değiliz. [Üçüncü bölüme] kalma olasılığımız var mıydı? Evet, elbette. Carlos sadece 0.006 saniye ve Charles ise sanırım 0.04 saniye ile kaçırdı.”

“Fakat gerçek şu ki 0.1 saniye içinde 8 araç vardı ve bugün önemli olan turda olmamız gereken noktada değildik ve çok az bir farkla bu fırsatı kaçırdık.”

Ayrıca Ferrari, ikinci bölümde orta lastikler kullanmayı seçen takımlardan biriydi. Mekies, bu tercihleri hakkında geçen haftaki sıralama performansları göz önünde bulundurulduğunda zorlanacakarını bildiklerini söyledi ve şu yorumları yaptı: “Yarışa yumuşak lastikle başlamak için sıralamalarda yumuşak hamur kullanmamak konusunda kararlıydık. Ancak orta hamurda çok zor olacağını biliyorduk.”

Yine de Ferrari için olumlu noktalardan biri ise yarın istedikleri lastik seçimini yapabilecek olmaları ve Mekies, yarışla ilgili görüşleri ve beklentilerinden de bahsetti.

“Gerçekçi olurak baktığımızda önümüzde orta lastikte olacak iki rakibimiz var: Lando ve George. Diğerleri yumuşak lastik kullanacak. Daha sert lastiklerle ne kadar avantaj yakalayabileceğimizi göreceğiz. Orta ya da sert hamur, hangisini tercih edersek edelim hedefimiz aynı olacak.”

“Elbette, Lando çok ileride başlayacak, ona yetişmek pek mümkün olmayabilir ama geçen hafta yaptığımız gibi yumuşak lastikle start alacak kişileri geçerek, pozisyonları geri kazanmaya çalışacağız.”

“Geçen yarışın tekrarı olmasını beklemiyoruz çünkü yarın daha çok zorlanacağız gibi gözüküyor. Ancak hedefimiz bu.”

“Yarış uzun, en öndeki 4 araç dışındaki hemen hemen herkese karşı iyi bir mücadele ortaya koyabiliriz. Yarın amacımız bu olacak. Tabii ki Lando’yu geçmek, start aldığı pozisyon ve sergilediği performans nedeniyle şu anda pek olası değil. Fakat, öndeki 4 araç ve Lando dışında pozisyonlarımızı geri almaya çalışacağız.”

Ayrıca Mekies, Williams ile Russell’ın etkileyici performansı karşında şaşırdıklarını ve buna yarın dikkat edeceklerini belirtti.

“Evet, elbette [şaşırdık]. Onu ve takımını çok tebrik ederim. Gerçekten, bu pozisyonu kazanarak çok iyi bir iş çıkardılar. Bu konuda tartışmaya gerek bile yok. Bu yüzden, bunu da yarın hesaba katacağız.”

George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images